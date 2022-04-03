المجر: انتخابات برلمانية حاسمة تضع حكم فيكتور أوربان المقرب من موسكو على المحك

يدلي الأحد الناخبون المجريون بأصواتهم في انتخابات برلمانية شديدة الحساسية بين معسكرين أحدهما قريب من موسكو بقيادة رئيس الوزراء القومي التوجه فيكتور أوربان، وآخر يميل نحو الاتحاد الأوروبي بقيادة زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركي زاي. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الرابعة صباحا (بتوقيت غرينيتش) ومن المقرر أن تغلق في الخامسة مساء بالتوقيت نفسه.

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في انتخابات برلمانية تشير التوقعات إلى احتمال فوز رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، يتوجه الناخبون في المجر إلى صناديق الاقتراع الأحد في اختبار حاسم.

وأوربان هو أحد أطول الزعماء في أوروبا بقاء في السلطة حيث يحكم البلاد منذ 12 عاما بفضل سيطرة حكومته القوية على وسائل الإعلام.

وقلبت الحرب في أوكرانيا خطط أوربان وأجبرته على مناورات صعبة في الداخل بعد أكثر من عقد من العلاقات الوثيقة مع موسكو.

وتشير الاستطلاعات إلى أن تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب أصبح الآن على مسافة قريبة من حزب فيدس الحاكم بزعامة أوربان. وأظهر أحدث استطلاع حصول حزب فيدس على 39 في المئة مقابل 36 للمعارضة في حين أن خُمس الناخبين لم يقرروا بعد الحزب الذي سيصوتون له.

وصور زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركي زاي (49 عاما) الانتخابات على أنها اختيار للمجريين بين الشرق والغرب. وقال إن أوربان حول المجر نحو روسيا مما أدى إلى تآكل الحقوق الديمقراطية وإبعاد المجر عن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه.

وصور أوربان (58 عاما) نفسه على أنه مدافع عن المصالح المجرية برفضه عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسيين. واتهم أوربان معارضيه بمحاولة إقحام المجر في الحرب الأوكرانية، وهو ما ينفيه المعارضون.

وقال أوربان على صفحته على فيسبوك يوم الجمعة إن "اليسار وقع اتفاقية مع الأوكرانيين. وإذا فازوا ستبدأ شحنات الأسلحة (إلى أوكرانيا)، وسوف يغلقون صنابير الغاز ويدمرون الاقتصاد".

ولم يستخدم أوربان حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات للاتحاد الأوروبي ضد روسيا رغم أنه قال إنه لا يتفق معها. وسمحت حكومته بنشر قوات من حلف شمال الأطلسي في المجر حيث أشار استطلاع في 2021 إلى تأييد الناس لعضوية الحلف بنسبة 80 في المئة. وأيد أوربان قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا لكنه حظر شحن الأسلحة من الأراضي المجرية قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تشكل خطرا أمنيا.

وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 0400 بتوقيت غرينيتش وتغلق في الساعة 1700 بتوقيت غرينيتش.

فرانس24/ رويترز

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