زيلينسكي يتهم القادة الروس بالمسؤولية عن "جرائم" و"أعمال تعذيب" في بوتشا

تغطية 3 أبريل

مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها التاسع والثلاثين، سمعت سلسلة انفجارات صباح الأحد في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا. وفي سياق متصل، اتهم نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي باريس وبرلين بأنهما مقربتان جدا من روسيا وقال إن "ألمانيا، مثل فرنسا، لديها انحياز قوي لموسكو". فيما اتهمت أوكرانيا روسيا الأحد بارتكاب "مجزرة متعمدة" في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف، وأدانت الدول الغربية بشدة موسكو.

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22:05 روسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة "استفزاز" بوتشا

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الاثنين لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.

21:15 زيلينسكي: القادة الروس مسؤولون عن "جرائم" و"أعمال تعذيب" في بوتشا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.

واوضح زيلينسكي في خطاب بالفيديو "أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم. هذه الأنواع من الأوامر. وهناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب... عن إطلاق النار في مؤخر الرأس".

20:55 قتيل وثلاثة جرحى في قصف روسي لمستشفى في شرق أوكرانيا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون الأحد في قصف روسي لمستشفى في روبيجني في شرق أوكرانيا، كما أعلن حاكم المنطقة سيرغي غايداي على تلغرام بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال غايداي عبر تلغرام "أصابت قذيفة معادية مستشفى روبيجني"، ونشر صورة لعناصر الإنقاذ وهم يحفرون بين الأنقاض.

20:05 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتحقيق مستقل في مقتل مدنيين ببلدة بوتشا الأوكرانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأحد إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية أصابته "بصدمة شديدة"، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل "يفضي إلى محاسبة فعالة".

19:11 المستشار الألماني يطالب بمزيد من العقوبات على موسكو بعد ارتكابها "جرائم حرب"

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد العثور على عشرات الجثث لمدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا قرب كييف، في جرائم نسبت إلى الجيش الروسي ووصفها شولتس بأنها "جرائم حرب". فيما أبدى الأمين العام للأمن المتحدة أنطونيو غوتيريس "صدمته" للصور من بوتشا الأوكرانية وطالب بـ"تحقيق مستقل".

16:15 الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدين جرائم روسية "لا تُحتمل" في بوتشا

عبرت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأحد عن صدمة إزاء ظهور أدلة جديدة على قتل مدنيين في أوكرانيا، وحذرا من أن تراجع القوات الروسية من محيط كييف قد لا يكون إشارة إلى انسحاب تام أو إنهاء للعنف في أوكرانيا.

من جهته، استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصور "التي لا تُحتمل" من مدينة بوتشا الأوكرانية مشددًا على ضرورة "أن تُحاسب السلطات الروسية على جرائم" قتل المدنيين. فيما طالب المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد بتسليط الضوء على "الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي" هناك.

Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 3, 2022

13:50 أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا

اتهمت أوكرانيا روسيا الأحد بارتكاب "مجزرة متعمّدة" في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية، ما أثار استياء مسؤولين غربيين.

12:27 سماع دوي انفجارين في مدينة بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا قال شاهدان إن انفجارين سمع دويهما في مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا. ولم يتضح بعد سبب الانفجارين.

12:27 لندن تدعو إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب" دعت وزيرة الخارجية البريطانية الأحد إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب" مع تزايد الأدلة على ارتكاب "أعمال مروّعة" في مدينتي إيربين وبوتشا.

12:01 رئيس المجلس الأوروبي يتهم روسيا بارتكاب "فظاعات" قرب كييف

10:38 مسؤول أوكراني: تدمير مصفاة كريمنشوك الأوكرانية بعد هجوم روسي

09:31 وزارة الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة من البحر والجو دمرت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود في منطقة أوديسا

08:25 مسؤول أممي في موسكو سعيا لوقف إطلاق نار في أوكرانيا وانفجارات في أوديسا يسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية" في أوكرانيا حيث أفيد عن تجاوزات في حق مدنيين في منطقة كييف التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية.

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يتهم موسكو في شريط مصور بالسعي إلى السيطرة على شرق وجنوب بلاده

زيلينسكي يتهم موسكو بالسعي إلى السيطرة على شرق وجنوب بلاده 00:19

08:20 المخابرات العسكرية البريطانية: روسيا تمنع أوكرانيا من التزود بالإمدادات عبر البحر الأسود قالت المخابرات العسكرية البريطانية الأحد إن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر.

08:13 كبير المفاوضين الروس: محادثات السلام ليست جاهزة لعقد اجتماع على مستوى القادة قالت روسيا الأحد إن محادثات السلام لم تحرز تقدما كافيا لعقد اجتماع على مستوى القادة وإن موقف موسكو بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير.

07:43 تقارير: مقتل مخرج أفلام وثائقية ليتواني في مدينة ماريوبول الأوكرانية ذكر زملاء المخرج السينمائي الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس أنه لقي حتفه السبت في مدينة ماريوبول الأوكرانية حيث كان يوثق منذ فترة طويلة تلك المدينة الساحلية المحاصرة.

06:36 مجلس مدينة أوديسا الأوكرانية يعلن تعرض المدينة لقصف بالصواريخ قال مجلس مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا في منشور على الإنترنت إن صواريخ أصابت المدينة فجر الأحد وإن أحد "مرافق البنية التحتية المهمة" في المدينة تعرض للقصف.

06:11 سماع سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الأوكرانية سمعت سلسلة انفجارات صباح الأحد في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) في منطقة صناعية على ما يبدو من المدينة الساحلية الإستراتيجية وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار.

05:54 وارسو تتهم باريس وبرلين بأنهما مقربتان جدا من روسيا اتهم نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، حاكم الأمر الواقع لبولندا، الأحد فرنسا وألمانيا بأنهما مقربتان جدا من روسيا في سياق الحرب في أوكرانيا. وقال إن "ألمانيا، مثل فرنسا، لديها انحياز قوي لموسكو". ووجه كاتشينسكي انتقاداته الأكثر حدة لبرلين فقال "على مدى سنوات، لم تكن الحكومة الألمانية تريد أن ترى ما تفعله روسيا بقيادة (فلاديمير) بوتين، ونحن نرى النتيجة اليوم".

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