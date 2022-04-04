فرنسا وألمانيا تعلنان طرد عشرات الدبلوماسيين الروس في خطوة تأتي في سياق نهج أوروبي

الحرب في أوكرانيا

لقاء بين وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في باريس. 9 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قررت فرنسا وألمانيا الإثنين طرد عشرات الدبلوماسيين قالت باريس إن "نشاطاتهم تتعارض مع مصالحها، فيما أكدت برلين أن هؤلاء يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية وأمامهم خمسة أيام لمغادرة البلاد. وتأتي "هذه الخطوة في سياق نهج أوروبي".

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أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين أن باريس ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها".

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي". وأضاف: "مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا. وأفادت معلومات تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية أن عددهم يصل إلى أربعين.

تشتبه السلطات الألمانية في أن هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيطردون، يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية، وأمامهم خمسة أيام لمغادرة ألمانيا، وفق ما علمت الوكالة.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا". وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

وأضافت في بيان مقتضب: "لن نسمح بذلك بعد الآن".

فرانس24/ أ ف ب

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