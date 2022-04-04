مباشر: المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتحدث عن جرائم حرب محتملة بعد المشاهد "المروعة" في بوتشا الأوكرانية

تغطية 4 أبريل

جنود يسيرون وسط الدبابات الروسية المدمرة في بوتشا، بالقرب من كييف، أوكرانيا، الأحد 3 أبريل 2022.

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين بالمشاهد "المروعة" لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة. والاثنين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، من جانبه طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر في وقت سابق بعقوبات "جديدة مدمرة من مجموعة السبع: فرض حظر على النفط والغاز والفحم، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والبضائع الروسية، وفصل جميع البنوك الروسية عن سويفت".

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13:30 المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتحدث عن جرائم حرب محتملة بعد المشاهد "المروعة" في بوتشا الأوكرانية

استنكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين بالمشاهد "المروعة" لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.

وأعلنت باشليه في بيان أن "المعلومات التي تتضح عن هذه المنطقة ومناطق أخرى تثير تساؤلات خطيرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي" داعية إلى "الحفاظ على كل الأدلة".

9:30 ماكرون: يجب فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إنه يجب فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

9:00 روسيا تقول إن صور بوتشا الأوكرانية التقطت "بأوامر" أمريكية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مقابلة للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأحد "من هم أساتذة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

موفد فرانس24 إلى أوكرانيا من خاركيف 01:08

8:30 بريطانيا: القوات الروسية تواصل إعادة تركيز هجومها في منطقة دونباس

قالت المخابرات العسكرية البريطانية الاثنين إن القوات الروسية تواصل تعزيز وإعادة تنظيم نفسها مع إعادة تركيز هجومها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر إن القوات الروسية، بما في ذلك مرتزقة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة التابعة للدولة، يتم نقلها إلى المنطقة.

موسكو تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن

كتب نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي على تويتر "في ضوء الاستفزازات البغيضة من جانب المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين 4 نيسان/أبريل".

ونددت مسؤولة في الإدارة الأمريكية بطلب روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن. وعلى تويتر، كتبت مسؤولة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، وهي سفيرة سابقة لبلادها لدى الأمم المتحدة، أن "روسيا تلجأ إلى السيناريو نفسه كما في القرم وحلب".

7:00 زيلينسكي يطلب الدعم لبلاده في مقطع فيديو خلال حفل توزيع جوائز غرامي

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في شريط فيديو تم بثه خلال حفل توزيع جوائز غرامي، للإنتاج الموسيقي في الولايات المتحدة يدعو خلاله المتابعين لدعم أوكرانيا "بأي طريقة ممكنة".

وقال "ما هو عكس الموسيقى.. صمت المدن المدمرة والقتلى". "املأ الصمت بموسيقاك. املأه اليوم، لتروي قصتنا (...) كل شيء، ما عدا الصمت".

6:30 نحو عقوبات جديدة ضد موسكو

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية واصفا إياها بـ"القتلة والجلادين والمغتصبين واللصوص" بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في مدينة بوتشا الواقعة قرب كييف، من المتوقع أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة ضد موسكو هذا الأسبوع.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر: "أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع: فرض حظر على النفط والغاز والفحم، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والبضائع الروسية، وفصل جميع البنوك الروسية عن سويفت".

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