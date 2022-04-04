الحرب في أوكرانيا
وزير الخارجية المصري سامح شكري من موسكو: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
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كشف وزير خارجية مصر سامح شكري الإثنين في موسكو أن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وشدد على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الإثنين في موسكو إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف شكري، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية، أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.
فرانس24/ رويترز
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