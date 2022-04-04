الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري من موسكو: الدول العربية عرضت الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية؟ 2 أبريل/نيسان 2022. © رويترز

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

كشف وزير خارجية مصر سامح شكري الإثنين في موسكو أن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وشدد على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.