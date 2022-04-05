الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: الحب والزواج في زمن الحرب بأوكرانيا

03:36 وسط الركام والدمار الذي يحيط بهما في كل مكان تزوج أنطوان واناستازيا في خاركيف © روميو لانغلوا فرانس24

على الرغم من الحرب وصور الدمار التي تحيط بهما في كل مكان، قرر أنطوان وأنستازيا إقامة حفل زواجهما بمدينتهما خاركيف الأوكرانية التي تعرضت لقصف مدمر طيلة أيام. ولإحياء الحفل اختار الزوجان محطة ميترو في قلب المدينة تحولت منذ بداية الهجوم الروسي إلى ملجأ للمدنيين. فهذا الزواج بالنسبة للعروسين فرصة لإدخال البهجة إلى قلوب سكان خاركيف وإقامته في هذا التوقيت رسالة سلام إلى العالم. وبالرغم من كل الفظائع التي ارتكبت في خاركيف وأوكرانيا، لا يزال هناك مساحة للحب... الحب في زمن الحرب: تقرير أشرف عبيد وكاثرين نورس ترانت وروميو لونغلوا.