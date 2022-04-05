مباشر: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط

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كلب يتجول حول المنازل المدمرة والمركبات العسكرية الروسية ، في بوتشا بالقرب من كييف أوكرانيا، 4 أبريل 2022.

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤول الثلاثاء، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك. لمزيد من التفاصيل تابعوا تغطيتنا المستمرة.

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13:00 الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط

أعلن مسؤول الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم على خلفية حربها في أوكرانيا، وإن كانت بعض الدول لا تزال تخشى تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك.

وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليا في مزيد من العقوبات ضد روسيا، في أعقاب تقارير تتهم القوات الروسية بجرائم حرب إثر العثور على عشرات الجثث في مناطق كانت قواتها تسيطر عليها قرب كييف.

11:00 إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا لمخاوف أمنية وروسيا تتوعد

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية، وذلك بحسب تصريحات أرسلها متحدث.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن روسيا سيكون لها رد مناسب على طرد 30 من دبلوماسييها من إيطاليا.

10:30 زيلينسكي يشبه بلاده بـ"إسرائيل كبيرة"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة.

وقال إن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة.

7:30 روسيا تقول إنها ستقدم "أدلة عملية" على أنها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا

قال فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة الإثنين إن بلاده ستقدم "أدلة عملية" لمجلس الأمن التابع للمنظمة على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا.

7:00 الغرب يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

تخطط الولايات المتحدة وأوروبا الثلاثاء لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال اكتشاف المزيد من القتلى في المناطق التي سيطر عليها الروس.

6:45 زيلينسكي يلقي الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي

يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصص لأوكرانيا وفق ما أعلنت الرئاسة البريطانية للمجلس. ومن المرتقب أن تطغى على الاجتماع الأحداث في بوتشا الواقعة قرب كييف، حيث تم العثور على عشرات القتلى من المدنيين عقب الانسحاب الروسي منها بعضها في مقابر جماعية.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر إن "زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا".

موسكو تنفي "قطعا" الاتهامات بارتكاب "مذابح" في بوتشا الأوكرانية.. ما هي الرواية الروسية؟ 03:20

06:30 كييف: القوات الروسية "تستعد لشن هجوم ضخم" في شرق أوكرانيا

حذر حاكم لوغانسك في شرق أوكرانيا سيرغي غاداي في رسالة عبر الفيديو من أن القوات الروسية تستعد "لشن هجوم ضخم على المنطقة. وأشار قائلا "نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون الوقود (...) نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم".

تقرير عن مدينة بوتشا بعد الانسحاب الروسي منها 02:01

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