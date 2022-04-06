مباشر: فرنسا تساعد في التحقيق بالمجازر الروسية في أوكرانيا وواشنطن والغرب يجهزان حزمة جديدة من العقوبات

أعلنت "أطباء بلا حدود" الثلاثاء أنّ ثلاثة مستشفيات في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا "أُصيبت بعمليات قصف" يومي الأحد والإثنين أثناء وجود أفراد من المنظمة غير الحكومية فيها، مشيرة إلى عدم إصابة أيّ منهم بجروح.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ فريقاً تابعاً لها مكوّناً من أربعة أشخاص كان داخل مستشفى الأورام في ميكولايف عصر الإثنين حين "وقعت انفجارات عدّة بالقرب من طاقمنا على مدار عشر دقائق تقريباً".