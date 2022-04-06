مباشر: فرنسا تساعد في التحقيق بالمجازر الروسية في أوكرانيا وواشنطن والغرب يجهزان حزمة جديدة من العقوبات
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في اليوم الثاني والأربعين للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن الإليزيه الثلاثاء أنّ باريس ستوفّر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في المجازر المتّهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا ولا سيما بعد انتشار صور الجرائم في بوتشا ومناطق أخرى. كما قال البيت الأبيض إن حزمة عقوبات جديدة على روسيا من المقرر الكشف عنها الأربعاء هي في جانب منها رد على ما حدث في بوتشا، وأضاف أن الإجراءات المنسقة بين واشنطن ومجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة ستستهدف البنوك والمسؤولين الروس وتحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا.
- 08:56 وزير الصحة البريطاني: لا بد أن يتحرك العالم لوقف "القتل الجماعي" في أوكرانيا
قال وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد اليوم الأربعاء إن العالم لا بد أن يتحرك لوقف أعمال القتل الجماعي في أوكرانيا. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا قتل جماعي على نطاق غير مسبوق في أوروبا. أعتقد أننا لم نشهد مثل هذا منذ عام 1995.
- 06:10 إنتل تعلق عملياتها التجارية في روسيا
قالت شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق إنها علقت عملياتها التجارية في روسيا، لتنضم إلى عدد كبير من الشركات التي خرجت من ذلك البلد في أعقاب غزوه لأوكرانيا.
- 06:04 تويتر يحدّ من انتشار الحسابات الحكومية الروسية
أعلن تويتر الثلاثاء أنّه فرض على الحسابات الحكومية الروسية إجراءات جديدة ترمي للحدّ من انتشار الدعاية الرسمية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي.
- 05:40 واشنطن تقول إنّها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي
أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنّه اختبر بنجاح، للمرة الثانية، صاروخاً فرط صوتي، في تجربة تسعى من خلالها الولايات المتّحدة إلى اللحاق بركب الصين وروسيا اللتين سبقتاها في مجال تطوير هذا النوع من الصواريخ.
- 03:29 أمريكا وحلفاؤها يجهزون عقوبات جديدة على روسيا بعد مقتل مدنيين في بوتشا
من المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها الأربعاء عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل مدنيين في شمال أوكرانيا، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها "جرائم حرب" تستدعي عقوبات متناسبة.
- 03:24 أطباء بلاد حدود: 3 مستشفيات في ميكولايف بجنوب أوكرانيا قُصفت خلال يومين
أعلنت "أطباء بلا حدود" الثلاثاء أنّ ثلاثة مستشفيات في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا "أُصيبت بعمليات قصف" يومي الأحد والإثنين أثناء وجود أفراد من المنظمة غير الحكومية فيها، مشيرة إلى عدم إصابة أيّ منهم بجروح.
وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ فريقاً تابعاً لها مكوّناً من أربعة أشخاص كان داخل مستشفى الأورام في ميكولايف عصر الإثنين حين "وقعت انفجارات عدّة بالقرب من طاقمنا على مدار عشر دقائق تقريباً".
- 03:13 بلينكن: أمريكا تقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا قدرها 100 مليون دولار
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة أمنية إضافية قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.
- 20:29 فرنسا توفّر قدرات مالية وبشرية للتحقيق بالمجازر في أوكرانيا
باريس ستوفّر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في المجازر المتّهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا، وستقدّم "مساهمة مالية استثنائية قدرها 490 ألف يورو لأعمال المحكمة الجنائية الدولية، وستدفع سلفاً مساهمتها السنوية البالغة 13 مليون يورو. كما عرضت أن تضع في تصرّف المحكمة الجنائية الدولية قاضيين وعشرة دركيين". كما عرضت فرنسا إرسال "فريق تقني إلى أوكرانيا لفحص الأدلّة على الجرائم المرتكبة".
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