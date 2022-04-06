الحرب في أوكرانيا

موفد فرانس24 إلى أوكرانيا: انخفاض عدد النازحين باتجاه بولندا وسط ترقب موجات جديدة من شرق البلاد

02:06 موفد فرانس24 إلى مدينة لفيف طاهر هاني © شاشة فرانس24

أفاد موفد فرانس24 إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا هاني طاهر أن المشهد أصبح مختلفا في هذه المنطقة مقارنة مع بداية الحرب الروسية، خصوصا أن عدد اللاجئين الهاربين إلى بولندا انخفض بشكل كبير جدا، فالمعبر الحدودي بين البلدين أصبح خاليا من الازدحام والسيارات. لكنه أشار إلى أن موجة الهجرة قد ترتفع مجددا من مدن الشرق خصوصا من دونباس. يذكر أن كييف دعت الأربعاء سكان الشرق إلى إخلاء المنطقة "فورا" وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس.