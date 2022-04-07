مباشر: روسيا تعتبر أن أوكرانيا تراجعت عن الاقتراحات التي قدمتها خلال مفاوضات إسطنبول

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اعتبرت الخارجية الروسية الخميس أن أوكرانيا تراجعت عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات أواخر آذار/مارس في إسطنبول والتي رحبت بها موسكو. إلى ذلك، استدعت باريس من جديد السفير الروسي لديها، بعد نشر السفارة تغريدة اعتبرها الوزير "غير لائقة" بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية. من جهة أخرى، دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغرب صباح الخميس إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي قائلا إن التأخير "يودي بحياة الأوكرانيين".

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14:01 روسيا تعتبر أن أوكرانيا تراجعت عن الاقتراحات التي قدمتها في مفاوضات إسطنبول

اتهمت روسيا أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات أواخر آذار/مارس في إسطنبول والتي رحبت بها موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقطع فيديو إن "عدم القدرة مجددا على التوصل إلى اتفاق تفاوضي يثبت نوايا كييف الحقيقية وهدفها بإطالة المفاوضات أو حتى إخراجها عن مسارها من خلال التخلي عن التفاهمات التي تم التوصل إليها".

13:41 رئيس الوزراء: روسيا تواجه أصعب وضع منذ ثلاثة عقود

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستبوء بالفشل.

وأضاف أن الوضع يوفر فرصا جديدة إذ ستفسح الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا المجال لآخرين.

12:50 مجموعة السبع تدين "الفظائع" الروسية في أوكرانيا

أدان وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ما وصفوه بالفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا وأضافوا أن المسؤولين عنها سيخضعون للمحاسبة.

وقال بيان مشترك للوزراء أصدرته بريطانيا "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع... والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ندين بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وعدد من البلدات الأوكرانية الأخرى".

12:36 نائبة وزير الدفاع الأوكرانية: هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على كل أوكرانيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على جميع أنحاء أوكرانيا على الرغم من أن تركيزها في الأمد القصير ينصب على القتال في شرق أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية تحاول كسب الوقت في أوكرانيا حيث كثفت موسكو عملياتها الاستخباراتية وتعلمت أفضل السبل لمحاربة القوات الأوكرانية.

12:22 سلطات شرق أوكرانيا تعلن أن الأيام المقبلة ستشكل "الفرصة الأخيرة" للمدنيين لإخلاء المنطقة

أعلنت سلطات شرق أوكرانيا أن الأيام المقبلة ستشكل بالنسبة للمدنيين "الفرصة الأخيرة" لإخلاء المنطقة على خلفية مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي.

وحذر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر فيس بوك من أن "الأيام المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة للمغادرة. كافة المدن الحرة في منطقة لوغانسك ترزح تحت نيران العدو"، مشيرا إلى أن الروس "يقطعون كافة مسارات الخروج المحتملة". وقال "لا تتردوا في إخلاء" المنطقة.

11:26 سلطات شرق أوكرانيا تعلن عن "فرصة أخيرة" للمدنيين لإخلاء المنطقة هربا من هجوم روسي وشيك

10:20 باريس تستدعي السفير الروسي بعد تصريحه "غير اللائق" بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية استدعى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس من جديد السفير الروسي لدى باريس، بعد نشر السفارة تغريدة اعتبرها الوزير "غير لائقة" بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا الأوكرانية. وكتب الوزير على تويتر "مقابل التغريدة غير اللائقة والمستفزة (التي نشرتها) السفارة الروسية لدى فرنسا بشأن الفظائع المرتبكة في بوتشا، قررتُ استدعاء السفير الروسي (أليكسي ميشكوف) إلى وزارة الخارجية هذا الصباح".

08:50 النمسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس

08:32 إجلاء سكان شرق أوكرانيا حيث تضيّق القوات الروسية الخناق تجلي سلطات منطقة شرق أوكرانيا التي باتت هدفا رئيسيا للكرملين، السكان المدنيين قبل هجوم روسي جديد مرتقب على الرغم من العقوبات الجديدة "المدمّرة" التي فرضتها واشنطن ضد موسكو.

أشرف عبيد من خاركيف - 8 صباحا 02:54

08:16 بوريل: الاتفاق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الخميس أو الجمعة قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن المجموعة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، بما في ذلك حظر واردات الفحم، قد يتم الاتفاق عليها اليوم الخميس أو غدا الجمعة.

07:43 وزير الخارجية الأوكراني يطالب حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بكافة الأسلحة التي "تحتاجها" طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية. وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقر الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثم الأسلحة. كلما تسلمناها أسرع، كلما أُنقذت أرواح أكثر وتجنبنا دمارا أكبر".

صواريخ روسية دمرت قاعدة تخزين وقود أوكرانية في خاركيف 04:15



05:05 ماكرون يندد بانتقادات الرئيس البولندي "الفاضحة" لاتصالاته الهاتفية المتكررة ببوتين ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي إلى محادثاته الهاتفية المتكررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، معتبرا هذه التصريحات "بلا أساس" و"فاضحة".

02:57 كندا تستدعي سفير روسيا لإطلاعه على الصور "المروعة" للقتلى في بوتشا الأوكرانية أعلنت كندا الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور "المروعة" للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية.

01:42 زيلينسكي: التأخر في حظر النفط الروسي يودي بحياة الأوكرانيين دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الساسة الغربيين يوم الخميس إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.

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