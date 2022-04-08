مباشر - بروكسل تدرس زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنصف مليار يورو وموسكو تعترف بخسائر "فادحة" في صفوف قواتها
نشرت في:
ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس في تغريدة على تويتر أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح تخصيص نصف مليار يورو إضافي لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد ميشال "دعمه" لهذا الاقتراح، قائلا إنه حال الموافقة عليه ستصل قيمة الدعم المقدم من الاتحاد إلى كييف لنحو 1,5 مليار يورو. وفي تقرير أصدرته موسكو الخميس، اعترفت بأن قواتها التي تقاتل في أوكرانيا قد تكبدت خسائر "فادحة" في صفوفها وهو ما وصفته "بالمأساة".
- 07:53 أوكرانيا تسعى إلى إجلاء المدنيين من الشرق وزيلينسكي يتحدث عن "الأسوأ" في بوروديانكا
تبذل السلطات الأوكرانية جهودا شاقة لإجلاء المدنيين من المناطق الشرقية المهددة بهجوم روسي، بينما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الدمار في بوروديانكا أسوأ من ذاك الذي سجل مؤخرا بالقرب من العاصمة بعد رحيل القوات الروسية.
- 06:45 بريطانيا: القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمال أوكرانيا
- 04:57 منظمة الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم مؤكد طال الخدمات الصحية بأوكرانيا
أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن أكثر من مئة هجوم استهدف الخدمات الصحية في أوكرانيا، مطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية.
- 02:55 اليابان تدرس فرض قيود على واردات الفحم من روسيا بسبب أوكرانيا
- 00:37 بروكسل تقترح زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بمقدار نصف مليار يورو
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح تخصيص نصف مليار يورو إضافي لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكّدا "دعمه" لهذا الاقتراح. وقال ميشال في تغريدة على تويتر "بمجرد الموافقة سريعاً على هذا الاقتراح، ستصل قيمة الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي لمعدات عسكرية لأوكرانيا إلى 1,5 مليار يورو".
- 00:29 الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على واردات الفحم الروسي
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس حظرا على واردات الفحم الروسي وقرر أيضا إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد.
- 23:34 روسيا تعترف "بخسائر فادحة" في صفوف قواتها وأوكرانيا تتأهب لهجوم كبير
قدمت روسيا فيما يبدو الخميس أخطر تقييم حتى الآن لغزوها أوكرانيا واصفة تزايد الخسائر في صفوف القوات والأضرار الاقتصادية بأنه "مأساة".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك