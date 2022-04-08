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مباشر - بروكسل تدرس زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنصف مليار يورو وموسكو تعترف بخسائر "فادحة" في صفوف قواتها

مدنيون بانتظار الصعود إلى قطار للهرب من مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا في 05 نيسان/ابريل 2022 © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 2 دقائق

ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس في تغريدة على تويتر أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح تخصيص نصف مليار يورو إضافي لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد ميشال "دعمه" لهذا الاقتراح، قائلا إنه حال الموافقة عليه ستصل قيمة الدعم المقدم من الاتحاد إلى كييف لنحو 1,5 مليار يورو. وفي تقرير أصدرته موسكو الخميس، اعترفت بأن قواتها التي تقاتل في أوكرانيا قد تكبدت خسائر "فادحة" في صفوفها وهو ما وصفته "بالمأساة".