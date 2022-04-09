ألمانيا تبدأ بتحديث أنظمة الملاجئ وتكوين مخزونات للأزمات على خلفية الحرب الأوكرانية

شرعت ألمانيا في عملية تحديث أنظمة الملاجئ العامة وزيادة الإنفاق على الحماية المدنية، وفق ما أكدته وزيرة الداخلية نانسي فيسر في حديث لصحيفة فيلت أم زونتاج. وهذه المقاربة الجديدة أتت على خلفية اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي دفعت الحكومة الألمانية إلى زيادة نفقاتها العسكرية.

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أفادت صحيفة فيلت أم زونتاج السبت أن ألمانيا بدأت العمل على تعزيز أقبية المباني التي تستخدم كملاجئ وكذلك زيادة مخزونات الأزمات في حالة الحرب.

فقد أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيسر للصحيفة أن الحكومة تبحث أيضا تحديث أنظمة الملاجئ العامة وستزيد الإنفاق على الحماية المدنية.

وتابعت: "يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا. سنرى ما إذا كان بوسعنا تحديث المزيد من هذه الأنظمة".

كما أشارت إلى أن بلادها تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة مضيفة أن الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة.

وقالت إن البلاد ستعمل أيضا على تكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية.

ودفعت الحرب الروسية في أوكرانيا نحو تحول كبير في السياسة إذ تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش، وذلك بعد عقود من استنزاف القوات المسلحة الألمانية.

فرانس24/ رويترز

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