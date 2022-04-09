حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا تجمع 10 مليارات يورو

الحرب في أوكرانيا

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رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لاين في بوتشا، قرب كييف، في 8 أبريل/نيسان 2022.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت في وارسو أن حملة تبرعات دولية لدعم أوكرانيا تم إطلاقها من المنظمة الدولية "غلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جمعت 10,1 مليارات يورو. وقالت فون دير لايين "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت في وارسو أن حملة تبرعات دولية، "ستاند آب فور يوكراين"، تم إطلاقها من المنظمة الدولية "غلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، جمعت 10,1 مليارات يورو لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

كما انضم فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلي إيليش وآني لينوكس وكريس روك إلى الحملة إلى جانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم تعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت فون دير لايين خلال الحفل الختامي لحملة "ستاند آب فور يوكراين" إن العالم "تعهد أخيرا تقديم 9,1 مليارات يورو في إطار الحملة... إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا. ان جمع 10,1 مليارات يورو هو أمر عظيم".

وأضافت إن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة". وتابعت "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

كما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو، وقال إن "الشجاعة الأوكرانية وحدت العالم الديمقراطي بأسره"، داعيا الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على البنوك الروسية والتوقف عن شراء النفط الروسي.

للتذكير، فإن أكثر من 4,3 ملايين أوكراني غادروا بلادهم منذ بدء الحرب الروسية على البلاد في 24 شباط/فبراير، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا بـ 7,1 ملايين شخص.

فرانس24/ أ ف ب

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