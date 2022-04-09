مباشر: أوكرانيا تطلب ردا عالميا قويا على القصف الصاروخي لمحطة قطارات

على مدار الساعة

قال زيلينسكي في خطابه الليلي للأمة: "لقد بدأوا في البحث عن الأنقاض في بوروديانكا". "الأمر مروّع أكثر هناك ، هناك المزيد من ضحايا المحتلين الروس".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور نُشر في ساعة متأخرة من مساءالجمعة "نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك" في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الذي تحمل روسيا مسؤوليته، الذي استهدف الخميس محطة للقطارات شرقي البلاد وأسفر عن مقتل العشرات. وتابع قائلا إن "أي تأخير في تقديم... أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا" داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

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8:00 أوكرانيا تعلن الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق على فتح عشرة ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة بأوكرانيا السبت.

وتابعت أن الممرات المزمعة تشمل واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول.

7:30 بايدن يتصل برامافوزا بعد امتناع جنوب افريقيا عن التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا بعد يوم من امتناع بلاده عن التصويت على قرار بتعليق عضوية روسيا في هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بسبب غزوها لأوكرانيا.

7:00 أوكرانيا تطلب ردا عالميا قويا على القصف الصاروخي لمحطة قطارات

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور نُشر في ساعة متأخرة من مساء

الجمعة بـ"رد عالمي قوي على جريمة الحرب تلك"، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الدامي الذي استهدف محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالمدنيين في شرق البلاد والذي تحمل روسيا مسؤوليته.

وتابع "أي تأخير في تقديم... أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا" داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

عودة على الهجوم الدامي الذي استهدف محطة للقطارات في كراماتورسك 01:33

6:45 فون دير لايين: روسيا مهددة ب"التفكك" ولأوكرانيا "مستقبل أوروبي"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف الجمعة أن روسيا مهددة ب"التفكك" بسبب العقوبات التي تفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا "مستقبلا أوروبيا".

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي".

وتابعت أن "معركتكم هي أيضا معركتنا. أنا هنا في كييف معكم اليوم لتوجيه رسالة بالغة القوة: الاتحاد الاوروبي الى جانبكم. نحن الى جانبكم".

مداخلة موفد فرانس24 من مدينة لفيف الأوكرانية 02:04

6:30 ماكرون يبدي عزمه على "جمع أدلة" تثبت "جرائم حرب الروس"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن بلاده بصدد "جمع أدلة" تثبت "جرائم حرب الروس" في أوكرانيا حيث نُسبت فظائع بحق مدنيين إلى موسكو التي تنفي الأمر.

وقال الرئيس الفرنسي للوسيلة الإعلامية الإلكترونية "بروت"، "حتى مع أخذ الحد الأقصى من الاحتياطات التي ينبغي عليّ أن آخذها" كرئيس دولة، "يمكنني القول إنها جرائم حرب الروس"، مضيفًا أن "عناصر من الدرك وقضاة" فرنسيين أُرسلوا لمساعدة الأوكرانيين في إثبات ذلك.

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