أوكرانيا تستعد "للمعركة الكبرى" شرقي البلاد وتواصل عمليات إجلاء المدنيين

الحرب في أوكرانيا

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أعلنت أوكرانيا استعدادها لخوض "معركة كبيرة" في شرق البلاد ضد الهجوم الروسي. وإثر انسحاب قواتها من منطقة كييف وشمال البلاد، جعلت روسيا أولويتها غزو كامل دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014. من جهتها أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الأحد إنه تم إجلاء 4532 مدنيا السبت بعد مرور يومين على مجزرة محطة كراماتورسك (شرق) التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال، كانوا يستعدون للفرار في ضربة نسبت إلى صاروخ روسي.

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قالت أوكرانيا إنها مستعدة لخوض "معركة كبيرة" في شرق البلاد، المنطقة التي تعتبر أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فإن "أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة. أوكرانيا يجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس". وتابع "عندما يحدث ذلك سيكون لأوكرانيا موقف أقوى في المفاوضات وهذا يسمح لها بفرض بعض الشروط".

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار كييف "نحن مستعدون للقتال وللبحث في الوقت نفسه، عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب".

وعقب سحب قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها غزو كامل دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014.

أسلحة لكييف

ونفذ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كييف حيث ووعد بتقديم آليات مدرعة لأوكرانيا. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالجيش الأوكراني لأنه "حقق أكبر عمل عسكري في القرن الحادي والعشرين" سمح بالدفاع عن كييف و"بإفشال الأهداف الوحشية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر جونسون من أن بوتين "واجه انتكاسة (...) وسيكثف الضغط الآن في دونباس والشرق". وأضاف "لذلك الأمر الحيوي جدا هو (...) أن نواصل نحن أصدقاؤكم تقديم كل دعم ممكن"، متعهدا بتزويد كييف بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.

وتوجه جونسون وزيلينسكي بعد ذلك إلى شارع خريشتشاتيك الشريان الرئيسي لمدينة كييف وقاما بتحية بعض المارة القلائل، ثم زارا ميدان الاستقلال الرمزي.

وتجدر الإشارة إلى أن بوريس جونسون هو أول زعيم لدولة في مجموعة السبع يزور العاصمة الأوكرانية التي كانت مهددة بهجوم وقصف قبل أسبوع واحد فقط ويتحصن فيها فولوديمير زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، ما أكسبه احترام العالم.

وصرح الرئيس الأوكراني قائلا"يجب على الدول الديموقراطية الغربية الأخرى أن تحذو حذو المملكة المتحدة". مضيفا "حان الوقت لفرض حظر شامل على المحروقات الروسية ولزيادة شحنات الأسلحة" إلى أوكرانيا.

ومنحت لندن الجيش الأوكراني منذ البداية أسلحة ثمينة مضادة للدبابات ولم تتردد في معاقبة الأثرياء الروس القريبين من السلطة الذين منح وجودهم الكبير لندن، العاصمة البريطانية حيا أنيقا سمي "لندنغراد".

استمرار عمليات الإجلاء.. والقصف

بعد مرور يومين على مجزرة محطة كراماتورسك (شرق) التي أسفرت عن مقتل 52 مدنيا بينهم خمسة أطفال، كانوا يستعدون للفرار في ضربة نسبت إلى صاروخ روسي، يتواصل إجلاء السكان. ونفت موسكو مسؤوليتها عن الضربة ودانت ما أسمته "استفزازا" أوكرانيا.

وأفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الأحد إنه تم إجلاء 4532 مدنيا السبت.

وتابعت أن معظمهم غادروا منطقة زابوريجيا، مشيرة إلى أن نحو مئتي شخص تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة وفر أكثر من ألف شخص من ميليتوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونتسك وروبيجني وكريمينا وبوباسنا في منطقة لوغانسك.

وتضمن تقرير هيئة أركان الجيش الأوكراني في تحديث يومي عن الوضع على فيس بوك أن "العدو الروسي يواصل الاستعداد لتكثيف عملياته الهجومية في شرق أوكرانيا والسيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك" في دونباس. مضيفة أنه إلى جانب استمرار المعارك للسيطرة على المدينتين الأساسيتين ماريوبول في الجنوب وإيزيوم شمالا "يواصل العدو ضرب أهداف مدنية بالصوااريخ في جميع أنحاء أوكرانيا".

من جانبه، أعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو على تطبيق تلغرام مساء السبت أن عمليات قصف أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وخمسة جرحى في المنطقة.

أما في ليسيتشانسك البلدة الصغيرة الواقعة في منطقة لوغانسك، دعا رئيس البلدية أولكسندر زايكا السكان إلى مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن. وقال في رسالة على تلغرام "الوضع في المدينة متوتر جدا أطلب منكم إخلاءها". مضيفا أن "الأمر أصبح صعبا جدا وقذائف العدو تسقط في كل مكان".

وبانتظار هجوم روسي كبير انشغل الجنود الأوكرانيون وعناصر الدفاع بتحصين مواقعهم وحفر خنادق جديدة في منطقة بارفينكوف الريفية في شرق البلاد. وزرعت ألغام على جوانب الطرق بينما تم تثبيت عوائق مضادة للدبابات في جميع مفترقات الطرق.

جرائم حرب

سقطت سبعة صواريخ ليل السبت الأحد في منطقة ميكولايف على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال شرق أوديسا ثالث أكبر مدينة في البلاد والميناء الاستراتيجي الرئيسي على البحر الأسود، حسب القيادة العسكرية المحلية. وأعلنت أوديسا المهددة بضربات حظر تجول من مساء السبت إلى صباح الإثنين.

وقال بوريس جونسون السبت إن "ما فعله بوتين في بوتشا وإيربين (منطقة أخرى قريبة من كييف) هو جرائم حرب شوهت سمعته بشكل دائم".

وعلى الرغم من تبادل الاتهامات، أعلنت أوكرانيا السبت أنها أجرت عملية تبادل جديدة للأسرى مع روسيا سمحت بالإفراج عن 12 جنديا أوكرانيا و14 مدنيا.

ويرى مراقبون أن الرئيس بوتين الذي كسر قراره غزو أوكرانيا بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة قلص خططه لكنه يريد تحقيق نصر في دونباس قبل العرض العسكري في التاسع من أيار/مايو في الساحة الحمراء في ذكرى انتصار السوفيات على النازيين.

فرانس24/ أ ف ب

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