السلطات الأوكرانية تعلن العثور على 1222 جثة في منطقة كييف التي انسحب منها الجيش الروسي

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نقل جثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد الانسحاب الروسي منها.

عثرت السلطات الأوكرانية على 1222 جثة في منطقة كييف، بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفقا للنائبة العامة إيرينا فينيديكتوفا. كما لفتت إلى أن القضاء الأوكراني فتح تحقيقا بـ5,600 جريمة حرب مزعومة على كافة الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير، بالإضافة إلى تحديد 500 مجرم حرب روسي.

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أكدت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا الأحد أنه تم العثور على 1222 جثة في منطقة كييف حتى الآن. وأوضحت في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "لدينا الآن، حتى هذا الصباح فقط، 1222 جثة في منطقة كييف وحدها".

وكانت فينيديكتوفا قد أشارت إلى أن القضاء الأوكراني فتح تحقيقا بـ5,600 جريمة حرب مزعومة على كافة الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير، بالإضافة إلى 500 مجرم حرب روسي.

كما وصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم الحرب الأبرز في القرن الحادي والعشرين". ولفتت أيضا إلى الهجوم الذي استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا حيث قُتل 52 مدنيا بينهم خمسة أطفال في ضربة نُسبت إلى صاروخ روسي.

وتابعت فينيديكتوفا: "بالتأكيد، إنها جريمة حرب"، مؤكّدة أن لديها "دلائل" على أن روسيا تقف خلف الهجوم. وأضافت: "هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون فقط إنقاذ حياتهم، كانوا يريدون أن يتم إجلاؤهم".

ولم تحدد ما إذا كانت جثث مدنيين حصرا. وقبل أسبوع، أعلنت فينيديكتوفا العثور على جثث 410 مدنيين في مناطق استرجعتها القوات الأوكرانية في منطقة كييف.

ولفتت حينها إلى احتمال وجود جثث أخرى لم تجمع بعد ولم تتم معاينتها. وفي مدينة بوتشا وحدها، في شمال غرب كييف، دُفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية، بحسب حصيلة السلطات الأوكرانية في 2 نيسان/أبريل.

من جهة أخرى، شكرت فينيديكتوفا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي توجه السبت إلى كييف في زيارة غير متوقعة التقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.

واعتبرت فينيديكتوفا أن زيارة جونسون "هي فعلا دعم كبير لنا".

إلى ذلك، أفاد مسؤول محلي أوكراني أن مطار دنيبرو، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا، تعرض لقصف روسي جديد الأحد أدى إلى "تدميره بالكامل".

وتعد دنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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