مباشر: المستشار النمساوي كارل نيهامر يتوجه إلى موسكو للقاء بوتين

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سيكون المستشار النمساوي كارل نيهامر أول مسؤول أوروبي يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وسيتوجه نيهامر إلى موسكو "بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" بهدف تشجيع الحوار. ميدانيا، حذرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي من أن القوات الروسية ستنتقل إلى عمليات أكبر في شرق البلاد. تابعوا هذه التغطية المستمرة على مدار الساعة لتطورات الحرب في أوكرانيا.

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6:54 زيلينسكي يقول إن القوات الروسية ستنقتل إلى عمليات أكبر شرق البلاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في بيان مساء الأحد "لن يقل الأسبوع المقبل أهمية عن الأسبوع الحالي أو الأسابيع السابقة. ستنتقل القوات الروسية إلى عمليات أكبر في شرق بلادنا".

6:30 المستشار النمساوي كارل نيهامر يتوجه إلى موكسو للقاء بوتين

يلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع بالأخير منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بحسب ما أعلنت المستشارية الأحد.

وقال متحدث باسم المستشار الذي زار أوكرانيا السبت إنه "سيتوجه (إلى موسكو) بعدما أبلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي" بهدف تشجيع الحوار.

فرانس24

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