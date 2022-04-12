مباشر: الهجوم الروسي على إقليم دونباس شرق أوكرانيا أصبح "وشيكا"

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تواصل القوات الروسية ضغطها على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية فيما يحاول الجنود الأوكرانيون بذل ما في وسعهم للدفاع عنها. وتتأهب العاصمة كييف وإقليم دونباس شرق البلاد لهجوم روسي واسع. تابعوا هذه التغطية المستمرة للحرب في أوكرانيا.

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8:14 الاتفاق على إقامة 9 ممرات إنسانية الثلاثاء بما فيها مدينة ماريوبول المحاصرة

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إنه تم الاتفاق الثلاثاء على إقامة تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين بما في ذلك من مدينة ماريوبول المحاصرة. وأضافت في بيان أن خمسة من الممرات التسعة ستكون من منطقة لوغانسك في شرق البلاد، والتي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها تتعرض لقصف عنيف.

7:30 المخابرات البريطانية تتوقع اشتداد القتال في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

قالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عبر تويتر الثلاثاء إن القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيتسك ولوغانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك.

موفد فرانس24 إلى كييف طاهر هاني 02:16

06:30 الهجوم الروسي على إقليم دونباس يقترب

في الوقت الذي وضعت فيه موسكو السيطرة على إقليم دونباس بالكامل كهدف ذي أولوية، قالت كييف إنها تتوقع حدوث هجوم وشيك على المنطقة الحدودية مع روسيا والتي يسطير انفصاليون مقربون من موسكو على جزء منها منذ سنة 2014. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوجيانيك إن "العدو أنهى تقريبا استعداده لمهاجمة شرق البلاد".

في واشنطن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دونباس، خصوصا قرب مدينة إزيوم الاستراتيجية، لكنها لم تبدأ بعد هجومها لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين "إنهم يعيدون تنظيم مواقعهم، ويركزون على دونباس"، مؤكدا أن ماريوبول "لا تزال مدينة متنازعا عليها" رغم أن سقوط هذه المدينة الاستراتيجية يبدو وشيكا.

02:30 بريطانيا تتحقق من صحة معلومات عن تعرض ماريوبول لهجوم كيميائي روسي

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين أن بلادها تتحقق من صحة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنته على مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وكتبت تراس في تغريدة على تويتر "هناك تقارير مفادها أن القوات الروسية قد تكون استخدمت عوامل كيميائية في هجوم على سكان ماريوبول. نعمل بشكل عاجل مع الشركاء للتحقق من التفاصيل".

فرانس24

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