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موفد فرانس24 إلى كييف: الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في العاصمة الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية

03:43 موفد فرانس24 إلى كييف طاهر هاني. © فرانس 24

بدأ بعض سكان العاصمة الأوكرانية كييف بالعودة إلى بيوتهم بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي المدينة. وأشار موفد فرانس24 طاهر هاني إلى رجوع حوالي نصف مليون شخص إلى العاصمة، فيما أعادت المحلات التجارية فتح أبوابها كما استؤنفت حركة بعض خطوط مترو الأنفاق. في المقابل، لاحظ موفد فرانس24 تواصل وجود نقاط التفتيش الأمنية والعسكرية عند مداخل المدينة وانتشار الدبابات أمام المؤسسات السيادية مع تطبيق حظر التجول أثناء الليل.