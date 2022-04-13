مباشر: زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

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قال زيلينسكي في 13 أبريل/نيسان 2022: "أقترح على الاتحاد الروسي تبادل هذا الرجل الخاص بك بأولادنا وبناتنا الموجودين الآن في الأسر".

في رسالة مصورة بثت عبر تطبيق تلغرام، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء على موسكو صفقة جديدة لتبادل الأسرى، تضمنت تسليم فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقابل استعادة الأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا.

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7:00 زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرّب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.

وتضمنت رسالة مصورة لزيلينسكي بثت عبر تطبيق تلغرام "أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حالياً" لدى الروس. مضيفا "لهذا السبب، من المهمّ أن تأخذ أجهزتنا الأمنية والعسكرية أيضاً في الاعتبار هذا الاحتمال".

وأضاف: "فليكن ميدفيدشوك مثالاً لكم. حتى الأوليغارشي العتيق لم يفلت، فكم بالحري بالنسبة إلى المجرمين الأبسط بكثير في المناطق الروسية النائية؟ سنقبض عليهم جميعاً".

6:30 بايدن يؤكد اتهامه لبوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء اتهامه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وذلك بُعيد ساعات على إدلاء سيد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

وقال بايدن لصحافيين في آيوا: "نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية".

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