مباشر: الطراد الروسي "موسكفا" في البحر الأسود أصيب بـ"أضرار جسيمة"

الحرب في أوكرانيا

أصيب الطراد الحربي الروسي(سفينة حربية) "موسكفا" في البحر الأسود بـ"أضرار جسيمة" من جراء انفجار ذخائر على متنه بسبب حريق، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية. وفي وقت سابق أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية الأربعاء أن قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية سفينة حربية روسية في البحر الأسود. وقال الحاكم مكسيم مارشينكو على تلغرام إن "صواريخ نبتون التي تحمي البحر الاسود تسببت بأضرار بالغة جداً للسفينة الروسية. المجد لأوكرانيا".

إعلان اقرأ المزيد

7:00 الطراد الروسي "موسكفا" أصيب بـ"أضرار جسيمة" من جراء انفجار ذخائر

أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الطراد الحربي الروسي "موسكفا" في البحر الأسود أصيب بـ"أضرار جسيمة" من جراء انفجار ذخائر على متنه بسبب حريق.

وتضمن بيان للوزارة أورته وكالتا ريا نوفوستي وتاس أنه "نتيجة اشتعال حريق، انفجرت ذخائر على متن الطراد الصاروخي موسكفا. السفينة أصيب بأضرار جسيمة"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء طاقم الطراد بالكامل ويجري حاليا التحقيق في أسباب الحريق.

وجاء البيان بعيد إعلان كييف أن قواتها أصابت بضربة صاروخية هذه السفينة الحربية الروسية.

6:00 زيلينسكي يصف رفض ماكرون التحدث عن "إبادة" في أوكرانيا بأنه مؤلم

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء برفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف أعمال القتل في أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية" وكذلك أيضا بإشارته إلى الروس على أنهم شعب "شقيق".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث إن "مثل هذه الأشياء مؤلمة للغاية بالنسبة إلينا، لذلك بالتأكيد سأبذل كل ما بوسعي لمناقشة هذه المسألة معه".

5:00 تهديدات روسية بضرب كييف وواشنطن تعد أوكرانيا بمعدات ثقيلة

هددت روسيا الأربعاء بضرب مراكز قيادة في كييف متهمة أوكرانيا بشن هجمات على أراضيها في حين أعلنت الولايات إرسال معدات عسكرية أمريكية ثقيلة للأوكرانيين.

وفي الوقت ذاته اعتبرت الأمم المتحدة أن التوصل "إلى وقف شامل لإطلاق النار" لأغراض إنسانية "لا يبدو ممكنا راهنا" فيما الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك