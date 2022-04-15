روسيا تحجب موقعي إذاعة فرنسا الدولية وصحيفة "موسكو تايمز" على خلفية الحرب الأوكرانية

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حجبت السلطات الروسية الجمعة موقعي إذاعة فرنسا الدولية والنشرة الروسية لصحيفة "موسكو تايمز"، وذلك في أحدث تقييد لوسائل الإعلام منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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أفادت الهيئة المنظمة للاتصالات في روسيا الجمعة أن السلطات الروسية حجبت موقعي إذاعة فرنسا الدولية والنشرة الروسية لصحيفة موسكو تايمز، وذلك في أحدث تقييد لوسائل الإعلام منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي بيان، قالت "موسكو تايمز" التي لم يتأثر موقع نشرتها بالإنكليزية، إن السبب في الإجراء، الذي اتحذ ضدها، هو تقرير عن الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية الذي تبث برامجها بستة عشر لغة من بينها الروسية، أنها لم تتلق تفسيرا لما حدث. ولم ترد الهيئة المنظمة للاتصالات في روسيا بعد على طلب للتعليق.

فرانس24/رويترز

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