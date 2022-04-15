مباشر: دوي انفجارات عنيفة يهز كييف بعد غرق سفينة حربية روسية

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رجال الإنقاذ على أنقاض مبنى سكني في بلدة بورودينكا، منطقة كييف، أوكرانيا، السبت 9 أبريل 2022.

سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد بينما يستعد السكان لهجمات روسية جديدة بعد غرق السفينة الحربية الروسية الرئيسية في البحر الأسود عقب نشوب حريق.

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5:00 فرنسا ستعيد سفارتها في أوكرانيا من لفيف إلى كييف

أعلنت فرنسا الخميس إعادة سفارتها لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف من مدينة لفيف الغربية حيث تم نقلها أوائل آذار/مارس بعد الغزو الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إعادة الانتشار هذه ستحدث قريبا جدا وستسمح لفرنسا بتعميق دعمها لأوكرانيا بشكل أكبر في جميع المجالات لمواجهة الحرب التي شنتها روسيا في 24 شباط/فبراير".

6:00 سماع دوي انفجارات قوية في كييف بعد غرق سفينة حربية روسية

بينما يستعد السكان لهجمات روسية جديدة بعد غرق السفينة الحربية الروسية الرئيسية في البحر الأسود، سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

ويبدو أن الانفجارات التي سمع دويها من أعنف ما شهدته منطقة العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية في وقت سابق هذا الشهر استعدادا لمعارك في الجنوب والشرق.

7:00 وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحذر من أن يأس بوتين قد يدفعه لاستخدام سلاح نووي

اعتبر مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز الخميس أن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

وقال بيرنز في كلمة ألقاها في أتلانتا "نظرا إلى إمكان إصابة الرئيس بوتين والقيادة الروسية بيأس محتمل، وإلى الانتكاسات العسكرية التي يواجهونها حتى الآن، لا يمكن لأي منا التعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة".

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