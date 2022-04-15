واشنطن تعتبر أن "يأس" بوتين قد يدفعه لاستخدام سلاح نووي وموسكو تحذر من انضمام السويد وفنلندا للأطلسي

اعتبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الخميس أنه نظرا إلى "إمكان إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية بيأس محتمل، لا يمكن الاستخفاف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة". من جهتها، حذرت موسكو من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، ستكون له عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

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أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي آيه" الأمريكية وليام بيرنز الخميس أن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

وأوضح بيرنز في كلمة ألقاها في أتلانتا قائلا: "نظرا إلى إمكان إصابة الرئيس بوتين والقيادة الروسية بيأس محتمل، وإلى الانتكاسات العسكرية التي يواجهونها حتى الآن، لا يمكن لأي منا التعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة".

وحول إعلان وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بعيد بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أضاف بيرنز أن الولايات المتحدة لم تر "أدلة عملية" كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة من شأنها التسبب بمزيد من القلق.

لكنه أكد "أن الرئيس بايدن يشعر بقلق عميق بشأن تجنب حرب عالمية ثالثة، وتجنب العتبة التي يصبح فيها الصراع النووي ممكنا".

لكن إذا حصل هجوما نوويا، "سيتدخل حلف شمال الأطلسي عسكريا على الأرض في أوكرانيا في سياق هذا الصراع. وكما أوضح الرئيس بايدن بشكل جلي، هذا أمر مرجح"، حسب بيرنز.

موسكو تحذر فنلندا والسويد من الانضمام للأطلسي

من جانب آخر، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ستكون له عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

وأشارت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إلى أن هاتين الدولتين "يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل".

وتابعت: "الانضمام إلى الناتو لا يمكن أن يعزز أمنها القومي، وبحكم الأمر الواقع ستكونان فنلندا والسويد الخط الأول للحلف الأطلسي".

يذكر أن هلسنكي وستوكهولم تدرسان الانضمام إلى الحلف الأطلسي ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

فرانس24/أ ف ب

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