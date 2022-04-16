مباشر: زيلينسكي يعلن مقتل ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

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دبابة روسية تم تدميرها خلال معركة ماضية على طريق مؤدية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، 15 نيسان/ أبريل 2022.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما بين 2500 و3000 جندي من قوات بلاده لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب مع روسيا كما أصيب عشرة آلاف آخرين. وأضاف أنه لم يتم إحصاء عدد الضحايا المدنيين في الحرب التي دخلت أسبوعها الثامن. ميدانيا، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح السبت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف غرب البلاد. فيما قدمت روسيا شكوى رسمية إلى واشنطن تحذر فيها الحكومة الأمريكية من "عواقب غير متوقعة" بعد الزيادة الكبيرة في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

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في حوار مع قناة سي إن أن الأمريكية، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقتل ما بين 2500 و3000 جندي من جيش بلاده حتى الآن في الحرب مع روسيا كما أصيب عشرة آلاف آخرين. وأضاف أنه لم يتم إحصاء عدد الضحايا المدنيين. وقال زيلينسكي إن ما بين 19 ألف و 20 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في الحرب التي دخلت أسبوعها الثامن.

6:35 روسيا تحذر واشنطن من "عواقب" زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن روسيا قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري تحذر الحكومة الأمريكية من "عواقب غير متوقعة" بعد الزيادة الكبيرة في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أن موسكو تحذر في هذه المذكرة الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من إرسال أسلحة "أكثر حساسية" إلى أوكرانيا، معتبرة أن مثل هذه المعدات العسكرية "تصب الزيت على النار" ويمكن أن تؤدي إلى "عواقب غير متوقعة".

6:05 سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح السبت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد. وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

فرانس24

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