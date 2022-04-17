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ريبورتاج-إيطاليا: قصر "لي بروكوراتيي فيكيي" في البندقية يفتح أبوابه لأول مرة بتاريخه

01:32 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

شاهد صامت على قرون من التاريخ الإيطالي يعيد فتح أبوابه أمام الزوار للمرة الأولى في تاريخه الممتد على مدى خمسة قرون، إنه قصر "الموظفون الكبار". أقام فيه موظفون كانوا مكلفين بخزينة المدينة وبالشؤون الاجتماعية. شكل الكشف عن أسرار تخفيها هذه الواجهة المشيدة متعة حقيقية للزائرين بما ذلك لوحات فنية جدارية. ويتمتع القصر بإطلالتين فريدتين، فمن جهة يطل على ساحة القديس مارك ومن جهة أخرى يطل على القنوات الفريدة لمدينة البندقية المصنفة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.