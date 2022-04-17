ريبورتاج: الشرطة الأوكرانية تجمع الأدلة حول تورط القوات الروسية بـ"مجازر" في إربين

02:37 طاهر هاني موفد فرانس24 إلى أوكرانيا. © فرانس24.

شهدت بلدة إربين التي تقع شمال العاصمة الأوكرانية كييف معارك طاحنة. وبعد أن سيطرت القوات الروسية عليها لشهر كامل، قامت بقصفها بالصواريخ ودمرت أجزاء كبيرة منها وقتلت مئات المدنيين بمن فيهم من نساء وأطفال. ومنذ انسحاب الجيش الروسي، شرعت السلطات الأمنية والقضائية لمنطقة كييف في التحقيق بما أسمتها "المجازر" بهدف تقديم المتورطين أمام العدالة. أكثر من 900 شخص قتلوا في محيط كييف بينهم 150 في بلدة إربين التي تحاول تضميد جراحها.