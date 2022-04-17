مباشر: انفجارات جديدة تهز كييف وزيلينسكي يصف الوضع في ماريوبول بـ"غير إنساني"

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سُمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف. فيما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت أن الوضع في ميناء ماريوبول الاستراتيجي "غير إنساني"، داعيا الغرب إلى تزويد كييف "فورا" بالأسلحة الثقيلة.

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06:55 وضع "لاإنساني" في ماريوبول والروس يؤكدون أنهم يسيطرون على جزء كبير منها

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت أن الوضع في ميناء ماريوبول الاستراتيجي "غير إنساني"، داعيًا الغرب إلى تزويد كييف "فورا" بالأسلحة الثقيلة التي كان يطلبها منذ أسابيع، بينما أكدت روسيا أنها تسيطر على المدينة بأكملها تقريبا.

6:00 سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف.وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا خلال الليل.

فرانس24

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