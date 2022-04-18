السويد: تجدد أعمال العنف لليوم الرابع إثر إحراق جماعة يمينية متطرفة نسخا من القرآن

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أفراد من رجال الشرطة والإسعاف يحملون رجلاً أصيب برصاصة في ساقه خلال أعمال شغب في نورشوبينغ السويدية في 17 أبريل 2022.

لليوم الرابع على التوالي، تجددت الأحد أعمال العنف والصدامات مع رجال الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على إقدام حركة "سترام كورس" اليمينية المتطرفة بحرق نسخ من القرآن خلال تجمعاتها العامة والتباهي بذلك. ويعتزم زعيم الحركة المناهضة للهجرة والإسلام، الدانماركي السويدي راسموس بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في أيلول/سبتمبر، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا "بجولة" في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها.

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أصيب ثلاثة أشخاص برصاص الشرطة السويدية خلال صدامات عنيفة شهدتها العاصمة ستوكهولم الأحد، بين قوات الأمن ومتظاهرين احتجوا على جماعة يمينية متطرفة تتباهى بحرق نسخ من القرآن خلال تجمعاتها العامة.

وأفادت الشرطة في بيان لها "أطلقت الشرطة عدة رصاصات تحذيرية. ويبدو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة وهم يعالجون حاليا في المستشفى". والجرحى الثلاثة الذين لم تعرف حالتهم "قيد الاعتقال للاشتباه في ارتكابهم جريمة".

وهذه ثاني صدامات حول الموضوع نفسه تشهدها مدينة نوركوبينغ بضواحي العاصمة خلال أربعة أيام.

وجاءت الصدامات الأولى اثر احتجاج ضد مسيرة لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدانماركي السويدي راسموس بالودان.

ونظّمت مظاهرة أخرى الأحد للاحتجاج على فعالية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

وأوقف في نوركوبينغ أربعة أشخاص من بين حوالي 150 مشاركا في "أعمال الشغب العنيفة" التي تم خلالها إلقاء الحجارة على الشرطة وإحراق سيارات، وفق ما أعلنت قوات الأمن.

وبحسب ما أوردت وكالة "تي تي" المحلية للأنباء عن السلطات الصحيّة، نقل إلى المستشفى عشرة أشخاص مصابين بجروح طفيفة في أعقاب هذه الاشتباكات وصدامات مماثلة في مدينة لينشوبينغ المجاورة حيث تراجعت حركة "سترام كورس" عن تنظيم تجمّع آخر.

طموح لدخول البرلمان

يعتزم راسموس بالودان الترشح للانتخابات التشريعية السويدية في أيلول/سبتمبر، لكنه لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة، ويقوم حاليا "بجولة" في السويد حيث يزور الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها.

وسبق للمحامي الذي دين بإهانات عنصرية أن ترشح للانتخابات التشريعية في بلد مولده الدانمارك عام 2019، لكنه حصل بالكاد على 10 آلاف صوت.

وسبق للناشط الذي ينشر تسجيلات على موقع يوتيوب إثارة الجدل في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، أحرق مصحفا ملفوفا في لحم خنزير مقدد وحظر فيس بوك حسابه لمدة شهر بعد أن نشر صورة تربط بين الهجرة والجريمة.

وقد تم تغيير مكان تجمعه السبت من حي لاندسكرونا إلى موقف سيارات معزول في مدينة مالمو الكبيرة المجاورة لتجنب المواجهات، لكن سيارة حاولت تجاوز الحواجز الأمنية وألقي القبض على سائقها في وقت لاحق، ثم قام بالودان بحرق نسخة من القرآن.

إثر ذلك، اندلعت احتجاجات في أجزاء مختلفة من مالمو حيث تم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة.

وقعت في المناطق التي شهدت تجمعات للحركة اليمينية المتطرفة الصغيرة عدة اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين في أنحاء الدولة الاسكندنافية في الأيام الأخيرة.

وأصيب نحو 12 شرطيا في الصدامات يومي الخميس والجمعة.

عقب تلك الأحداث، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي الأحد.

واعتبرت الوزارة أن السماح لمناصري اليمين المتطرف بالتظاهر رغم عزمهم حرق نسخ من المصحف "استفزازاً لمشاعر المسلمين وأساءَ بشكلٍ بالغ الحساسية لمقدساتهم".

وحذّرت من "انعكاسات خطيرة" للمسألة على "العلاقات بين السويد والمسلمين بعامّة، سواء كان في الدول الإسلاميَّة والعربيَّة أو في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

اعتُقل راسموس بالودان في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ثم تم ترحيله. كما اعتُقل خمسة نشطاء آخرين في بلجيكا بعيد ذلك بتهمة السعي إلى "نشر الكراهية" عن طريق حرقهم مصحفا في بروكسل.

فرانس24/أ ف ب

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