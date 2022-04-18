زيلينسكي يدعو ماكرون إلى زيارة أوكرانيا ليرى ما ترتكبه القوات الروسية من "إبادة جماعية"

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" بثت الأحد إنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة أوكرانيا حتى يرى بأم العين أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية".

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8:10 وقوع انفجارات في منطقة لفيف

تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال لخمس ضربات صاروخية روسية "قوية"، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف لوكالة فرانس برس إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية. وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على تلغرام إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

8:00 أوكرانيا تستكمل استطلاعا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

قال إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أكملت استطلاعا سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية كييف.

وقال جوفكفا لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية: "أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني". وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.

وأضاف جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران خلال اجتماع مقرر لاجتماع المجلس الأوروبي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سلمت الاستطلاع إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل/نيسان وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي.

7:00 زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن": "هذه ليست حربا، هذه ليست سوى إبادة جماعية"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية أجريت الجمعة وبثت الأحد إنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا كي يرى بأم العين أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض (ماكرون) استخدامه حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي: "تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع: "قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية. دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سيأتي وسيرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".

إلى ذلك، حذر زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "ما زال الوضع في ماريوبول خطيرا... وببساطة غير إنساني". وأضاف: "هذا ما فعله الاتحاد الروسي. فعل ذلك عمدا"، متهما روسيا بأنها "تحاول عمدا تصفية أي شخص في ماريوبول".

وشدد على أن وجود "خيارين... إما أن يزود الشركاء أوكرانيا بكل الأسلحة الثقيلة اللازمة والطائرات... فورا" من أجل "تخفيف الضغط على ماريوبول ورفع الحصار" عن المدينة التي كان يعيش فيها 441 ألف شخص قبل بدء الهجوم الروسي.

وتابع أن الخيار الثاني هو "طريق التفاوض حيث يجب أن يكون دور الشركاء حاسما أيضا"، مؤكدا أن البحث عن حل "عسكري أو دبلوماسي" هو عمل "يومي" منذ بدء الحصار لكن تبين أنه "صعب جدا".

فرانس24

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