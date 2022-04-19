شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل إلى أوكرانيا تزامنا مع بدء الهجوم الروسي على شرق البلاد

على مدار الساعة

أعلنت أوكرانيا بدء الهجوم الروسي على الشرق الأوكراني بدونباس والذي كانت تستعدّ له منذ وقت طويل. وأعلن البيت الأبيض اعتزام الرئيس جو بايدن عقد اجتماع مع الحلفاء بعد هذه التطورات العسكرية في الشرق الأوكراني. وتزامنا مع ذلك، قال مسؤول كبير في البنتاغون الإثنين إنّ الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش.تابعوا تغطيتنا المباشرة لتطورات الحرب في أوكرانيا.

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فيديو : القصف الروسي للمدن الأوكرانية 04:57 © صورة من شاشة فرانس 24

9.30 : البيت الابيض: "لا خطط" لدى الرئيس جو بايدن لزيارة أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من الحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه لزيارة العاصمة المحاصرة وإظهار مزيد من الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

ما مصير طاقم سفينة موسكفا؟ 01:54

9.10 : نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على بنوك روسية

أعلنت نيوزيلندا عقوبات جديدة اليوم الثلاثاء تستهدف أكبر البنوك والمؤسسات المالية في روسيا ردا على غزو أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلانالإجراءات "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية".

9.00 : اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيّد استخدام الفيتو

يجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بطلب من لشتنشتاين لمناقشة مشروع قرار دعمته واشنطن يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض.

مداخلة موفد فرانس24 إلى دنيبرو في أوكرانيا ، محمد فرحات 01:26

8.40: أوكرانيا تقول لا اتفاق مع روسيا على ممرات آمنة لليوم الثالث على التوالي

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن بلادها لم تتمكن لليوم الثالث على التوالي من الاتفاق مع روسيا على فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في المدن والبلدات الأوكرانية.

8.00 : بايدن يعتزم الاجتماع مع الحلفاء بعد بدء الهجوم الروسي في الشرق:

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء الولايات المتحدة الثلاثاء لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، عقب إعلان كييف أن روسيا بدأت بشن هجوم جديد للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

6.30 : حاكم منطقة بيلغورود الروسية يقول إن أوكرانيا استهدفت قرية قرب الحدود قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية الثلاثاء إن القوات الأوكرانية قصفت قرية بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا مما أدى إلى إصابة أحد السكان. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الغارة التي أشار إليها الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف في منشورات على تطبيق تيليغرام نُفذت بالمدفعية أو قذائف المورتر أو الصواريخ أم أنها كانت هجوما جويا.

6.00 : السعي لتشكيل مجموعة اتصال بشأن أوكرانيا

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية البريطاني مارتن غريفيث الإثنين أنه سيزور تركيا هذا الأسبوع للقاء رئيسها رجب طيب أرودغان من أجل الدفع باتّجاه إنشاء "مجموعة اتصال إنسانية" تضم أوكرانيا وروسيا.

5.30 : وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

قال مسؤول كبير في البنتاغون الإثنين إنّ الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني. وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن هويته "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محمّلة بمعدات مختلفة". ومن المتوقّع أن تصل رحلة خامسة خلال الـ 24 ساعة المقبلة "ما يعني خمس رحلات في غضون بضعة أيام".

فرانس24

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