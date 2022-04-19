كييف تعلن تعليق الممرات الإنسانية لليوم الثالث على التوالي لعدم التوصل إلى اتفاق مع الروس
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صرحت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك على تطبيق تلغرام بأن عمليات إجلاء المدنيين في أوكرانيا ستعلق الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي بشأن تنظيم هذه الممرات خصوصا مع استمرار القصف الروسي في منطقة دونباس في شرق البلاد.
أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك أنه لن يكون من الممكن تنظيم أي عمليات إجلاء للمدنيين في أوكرانيا الثلاثاء، لعدم وجود اتفاق مع الجانب الروسي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وأضافت: "نواصل هذه المفاوضات الصعبة من أجل ممرات إنسانية في منطقتي خيرسون وخاركيف"، الواقعتين في جنوب وشرق البلاد.
وقالت فيريشتشوك على تلغرام "اليوم 19 نيسان/أبريل، لا توجد للأسف أي ممرات إنسانية. القصف العنيف متواصل في دونباس" في شرق البلاد، حيث تشير كييف إلى أن القوات الروسية أطلقت هجوما واسعا.
وأوضحت أن "الروس يرفضون فتح ممر" لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة باتّجاه برديانسك.
فرانس24 / أ ف ب
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