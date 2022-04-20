المعارض الروسي ألكسي نافالني يدعو الفرنسيين للتصويت لماكرون في الدورة الثانية

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

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حض المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني الأربعاء، من وراء القضبان، الفرنسيين على التصويت لصالح الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، متهما في المقابل اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، منافسة ماكرون، بتقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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دعا المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني الأربعاء إلى التصويت لصالح الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متهما حزب مارين لوبان، منافسة ماكرون، بتقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الناشط في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر "بدون أي تردد، أدعو الفرنسيين للتصويت لإيمانويل ماكرون في 24 أبريل/نيسان، لكني أود أن أخاطب أولئك الذين لا يستبعدون التصويت لمارين لوبان".

17/18Le 24 avril,je ne pourrai pas mettre d’écharpe en signe de solidarité avec les Français. Ça constitue une «violation du code vestimentaire» ici,ils peuvent même me mettre en cellule disciplinaire. Mais je soutiendrai quand même la France, les Français et @EmmanuelMacron ❤️🇫🇷 — Alexey Navalny (@navalny) April 20, 2022

وأضاف نافالني، المسجون في روسيا منذ يناير/كانون الثاني 2021 ، إنه "صدم" من حصول حزب لوبان الذي كان اسمه "الجبهة الوطنية" وأصبح الآن "التجمع الوطني" على قرض بقيمة 9 ملايين يورو في 2014 من بنك First Czech-Russian Bank الروسي الذي أغلق في 2016 قبل أن ينتقل تسديد القرض لصالح مؤسسة تأجير سيارات روسية ثم إلى شركة يديرها عسكريون روس متقاعدون.

وقال المعارض الذي اشتهر بتحقيقاته في فساد النخبة الروسية "إنه فساد. بيع نفوذ سياسي لبوتين".

وكان الحزب اليميني المتطرف الفرنسي برر لجوءه إلى مؤسسة مالية روسية، بعدم موافقة المصارف الفرنسية على منحه قرضا.

فرانس24/ أ ف ب

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