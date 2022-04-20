محكمة بريطانية تسمح رسميا بتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ، يلوح لمؤيديه من شرفة سفارة الإكوادور في لندن. بريطانيا في 19 مايو/أيار 2017.

أصدرت محكمة وستمنستر في لندن الأربعاء أمرا رسميا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة بعد سنوات من الخلاف القضائي. وفي حال حوكم أمام القضاء الأمريكي، يواجه أسانج عقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية منذ 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية خاصة في العراق وأفغانستان.

إعلان اقرأ المزيد

سمح القضاء البريطاني الأربعاء رسميا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تسعى إلى محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

وفي السياق، أصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمرا رسميا بالتسليم وأصبح الأمر الآن متروكا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وتريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وفي حال حوكم في الولايات المتحدة، يواجه أسانج عقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطيرا للغاية على حرية الصحافة.

وكانت المحكمة العليا البريطانية رفضت في 14 مارس/آذار النظر بالاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك