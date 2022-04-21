مباشر – الحرب الأوكرانية: المقاومة في مدينة ماريوبول في وضع حرج

يشتد الخناق على مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل الجيش الروسي إذ يتحصن مئات المدنيين الذين يعانون نقص الطعام والماء في مصنع آزوفستال للصلب والمعادن مع الكتيبة 36 للجيش الأوكراني وكتيبة آزوف. وأشار الجنود المحاصرون الخميس إلى أنهم مستعدون لمغادرة ماريوبول بمساعدة طرف ثالث" مسلح "من أجل إنقاذ الأشخاص الذين عهد بهم إلينا". من جانبه، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن القوات الروسية ستسيطر تماما على المصنع آزوفستال يوم الخميس.

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06:45 المقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول في وضع حرج

يرفض آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الاستسلام لكنهم طالبوا المجتمع الدولي بـ"ضمانات أمنية" بينما تسعى القوات الروسية للاستيلاء على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف عبر تطبيق تلغرام "نحن مستعدون لمغادرة ماريوبول بمساعدة طرف ثالث" مسلح "من أجل إنقاذ الأشخاص الذين عهد بهم إلينا".

ويتحصن مئات المدنيين الذين يعانون نقص الطعام والماء في مصنع آزوفستال للصلب والمعادن مع الكتيبة 36 للجيش الأوكراني وكتيبة آزوف، آخر وحدتين قتاليتين في ماريوبول، حسب السلطات الأوكرانية. وطالب سفياتوسلاف بالامار "العالم المتحضر" بتقديم "ضمانات أمنية"، مؤكدا أن الكتيبتين لا تقبلان "شروط الاتحاد الروسي بشأن تسليم السلاح وأسر المدافعين عنا".

وتابع أن "الوضع صعب وحتى حرج" في هذا المجمع الضخم الذي أصبح آخر جيب للمقاومة في الميناء الواقع في الطرف الجنوبي من دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "نحو ألف مدني من نساء أطفال (...) ومئات الجرحى" يتحصنون فيه.

06:40 بايدن يتحدث عن الحرب الأوكرانية وسط توقعات بمساعدات عسكرية جديدة

يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار سعيه إلى استكمال حزمة أسلحة جديدة للجيش الأوكراني.

ويلقي بايدن كلمته في الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي (13:45 بتوقيت غرينتش)، وذكر مصدر مطلع أن بايدن "من المتوقع أن يتحدث عن مستجدات جهودنا لدعم أوكرانيا والمساعدة التي نوفرها". وقال مسؤول أمريكي آخر لرويترز إن حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل.

01:49 وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بمنح أوكرانيا 24 مليار دولار إضافية

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي وبعده، وأضافوا أنهم مستعدون لفعل المزيد إذا تطلب الأمر.

وقال الوزراء في بيان إنهم يأسفون لمشاركة روسيا في المحافل الدولية هذا الأسبوع بما في ذلك مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأضافوا: "لا يتعين على المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف أن تمارس أنشطتها مع روسيا على النحو المعتاد".

00:05 قديروف يقول إن القوات الروسية ستسيطر على ماريوبول تماما الخميس

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن القوات الروسية ستسيطر تماما على مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول الخميس. وأضاف قديروف في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من الخميس (بالتوقيت المحلي) "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون (مصنع) آزوفستال تحت السيطرة التامة لقوات الاتحاد الروسي".

وتقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك. ومصنع آزوفستال للصلب هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.

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