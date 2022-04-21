مصنع آزوفستال داخل ماريوبول: 20 كيلومترا من الأنفاق تشكل ملجأ محصنا للأوكرانيين

01:39 آثار الدمار في مصنع آزوفستال. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

أعلن القوات الروسية الخميس سيطرتها على مدينة ماريوبول باستثناء منطقة مصنع آزوفستال التي فضلت إبقاء الحصار عليها. فقد أمنت هذه المنطقة الصناعية التي تزيد عن 11 كيلومترا مربعا ملجأ محصنا للمقاتلين الأوكرانيين. ويعود هذا المصنع للحقبة السوفياتية، وهو مخصص لتصنيع معدات السكك الحديدية والرافعات وصناعات أخرى ثقيلة. كما يوفر المصنع بداخله أنفاق بطول 20 كيلومترا، ويصفه البعض بأنه مدينة داخل المدينة، ما يجعل دخولهادخوله أمرا شبه مستحيل.