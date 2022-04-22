مباشر: كييف ترجح سقوط 20 ألف قتيل في ماريوبول وزيلينسكي يعلن أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الخميس إلى أن بلاده تحتاج سبعة مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب الغزو الروسي، في وقت أعلنت الولايات المتحدة منح كييف مساعدة مالية جديدة. من جانب آخر، قال وزير العدل الأمريكي إن بلاده تتواصل مع الادعاء الأوكراني وتشارك في حفظ وجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. ميدانيا، تخشى السلطات الأوكرانية أن يكون أكثر من 20 ألف شخص قد لقوا حتفهم في ماريوبول التي كانت تضم 450 ألف نسمة قبل الحرب، بسبب المعارك من جهة ونقص القوت والمياه والكهرباء.

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06:09 "شل" تجري محادثات مع شركات صينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن شركة الطاقة العملاقة شل تجري محادثات مع بعض الشركات الصينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي كبير في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الشركة المدرجة في بورصة لندن تجري محادثات مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ومؤسسة البترول الوطني الصينية وشركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) الحكومية بخصوص شراء حصتها البالغة 27,5 بالمئة في مشروع سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات مع الشركات الصينية تشمل بيع حصة شل المحتمل إلى شركة أو اثنتين منها أو الثلاث شركات مجتمعة، مضيفة أن شل منفتحة بخصوص مشترين محتملين من خارج الصين.

05:10 ألمانيا تمنح أوكرانيا 37 مليون يورو لجهود إعادة الإعمار

ذكرت صحيفة "أوكسبورغر ألجماينه" الألمانية نقلا عن مصادر في وزارة التنمية أن ألمانيا ستمنح أوكرانيا 37 مليون يورو (40,12 مليون دولار) إضافية لجهود إعادة الإعمار.

وقالت الصحيفة إن نحو 22,5 مليون يورو ستخصص إلى إعادة إعمار شبكة الكهرباء الأوكرانية في حين ستستخدم 14,4 مليون يورو إضافية لإعادة بناء الشقق السكنية التي دمرتها القوات الروسية وكذلك للمعدات الطبية.

03:49 لندن تفرض عقوبات جديدة على أفراد روس "ملطخة أياديهم بدماء أوكرانية"

فرضت المملكة المتحدة الخميس عقوبات على أفراد روس "ملطخة أياديهم بدماء أوكرانية"، معلنة أيضا حظرا جديدا على استيراد منتجات ولا سيما الفضة والكافيار الروسي ردا على غزو أوكرانيا. وكتبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تويتر أن هذه العقوبات تستهدف "أولئك الملطخة أياديهم بدماء أوكرانية، بمن فيهم قائد الوحدة التي احتلت بوتشا وأفرادا آخرين وشركات تدعم جيش بوتين".

وتستهدف العقوبات الجديدة 26 شخصا بينهم اللفتنانت كولونيل عزاتبيك عمربيكوف الملقب بـ"جزار بوتشا"، لتورطه بمجزرة في المدينة الشمالية الغربية راح ضحيتها بحسب لندن 350 شخصا، وهي من بين جرائم الحرب التي تنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكابها.

03:19 زيلينسكي يقدّر حاجة أوكرانيا إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الخميس أن بلاده تحتاج سبعة مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب الغزو الروسي، في وقت أعلنت الولايات المتحدة منح كييف مساعدة مالية جديدة. وقال زيلينسكي أثناء مداخلة له خلال لقاء عقِد حول طاولة مستديرة وخُصّص للبحث في مساعدة أوكرانيا في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "سنحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات من أجل إعادة الإعمار".

وأضاف الرئيس الأوكراني بعد اللقاء مع قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو، "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

02:48 أمريكا تشارك في جمع أدلة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن الولايات المتحدة تتواصل مع الادعاء الأوكراني وتشارك في حفظ وجمع أدلة على جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

01:21 روسيا تحظر على 29 أمريكيا بينهم كامالا هاريس ومارك زاكربرغ دخول أراضيها

منعت روسيا الخميس 29 أمريكيا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.

إضافة إلى ذلك، تم من خلال هذا الإجراء استهداف 61 شخصية كندية معظمهم مسؤولون حكوميون أو عسكريون.

00:47 صندوق النقد يدعو لمنح مساعدات لأوكرانيا على شكل تبرعات بدلا من القروض

شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات "قدر المستطاع"، وليس على شكل قروض، منعا لتراكم ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.

ولا تزال الاحتياجات المالية لأوكرانيا وسبل تلبيتها بحاجة إلى درس، لكن غورغييفا قالت الخميس في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة النقدية والمالية للمؤسسة إن هذه الاحتياجات يجب أن تُلبّى بأكبر قدر ممكن "عبر تبرعات أكثر منها عبر القروض".

00:22 فرنسا ترسل أكثر من 28 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا

سترسل فرنسا أكثر من 28 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا وفق ما أعلنت وزارتا الخارجية والصحة في بيان مشترك الخميس.

تتضمن هذه الشحنة الفرنسية الجديدة التي ستتم عن طريق البر عبر بولندا، مولد أكسجين وأكثر من 50 جهاز تنفس وما يزيد على 4,5 أطنان من الأدوية فضلا عن مولد كهربائي عالي السعة.

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