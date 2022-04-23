الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي زيلينسكي الخميس المقبل في كييف بعد زيارته موسكو الثلاثاء

الحرب في أوكرانيا

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في موسكو، في 12 مايو/أيار 2021.

أكدت الأمم المتحدة مساء الجمعة في بيان أن أمينها العام أنطونيو غوتيريس سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس المقبل في كييف بعد محطة له في موسكو الثلاثاء للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

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سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس المقبل في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الجمعة إن غوتيريس سيلتقي زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء. وكان الكرملين أكد في وقت سابق (الجمعة) أن غوتيريس سيزور روسيا حيث يلتقي بوتين في أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعث غوتيريس الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى بوتين وزيلينسكي طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف.

رامي القليوبي من موسكو 01:52

وسعى غوتيريش من خلال الرسالتين إلى تحفيز الحوار لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع "في هذا الوقت الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب، يود (غوتيريش) مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، هُمّشت الأمم المتحدة في الصراع بسبب انقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: موسكو، واشنطن، باريس، لندن وبكين.

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريس وزيلينسكي منذ بدء الحرب، إذ تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 آذار/مارس. أما بوتين، فلم يرد على مكالمات الأمين العام للأمم المتحدة الهاتفية أو يتواصل معه، منذ أن صرح الأخير بأن الغزو الروسي انتهاك لميثاق المنظمة الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

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