الرئيس الأوكراني يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع موسكو إذا قتل جنوده في ماريوبول

هدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت بانسحاب بلاده من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول، وإذا اجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون.

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق اوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "إذا قتل رجالنا في ماريوبول وإذا اجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون (جنوب)، فإن أوكرانيا ستنسحب من أي عملية تفاوضية".

وجدد زيلينسكي السبت دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب"، قائلا "أعتقد أن مَن بدأ هذه الحرب يمكنه إنهاءها"، مكررا أنه "لا يخشى لقاء" الرئيس الروسي.

من جهة ثانية، ندد زيلينسكي بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "غير المنطقي" زيارة موسكو الثلاثاء قبل المجيء إلى كييف. وقال "من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ومن ثم إلى أوكرانيا"، مبديا أسفه "للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب".

وتابع: "الحرب في أوكرانيا. لا جثث في شوارع موسكو. سيكون من المنطقي أن يذهب أولا إلى أوكرانيا، لرؤية الناس هناك، وتداعيات الاحتلال".

وصباح الأحد، أعلن سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في هجمات روسية على المنطقة يوم السبت.

إلى ذلك، يُنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف الأحد في وقت استمرت المعارك وسقوط قتلى السبت في أوكرانيا حيث لم تلقَ الدعوات إلى هدنة لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي تجاوبا إذ فشلت محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول وشهدت أوديسا قصفا عنيفا.

ومع دخول الحرب شهرها الثالث الأحد، يقترب عدد اللاجئين الفارّين من الحرب من 5.2 ملايين وفق الأمم المتحدة، فيما بلغ عدد النازحين داخل أوكرانيا أكثر من 7.7 ملايين شخص.

فرانس24/أ ف ب

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