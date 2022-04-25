تركيا: صدور حكم قضائي بالسجن مدى الحياة على الناشط عثمان كافالا

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صورة وزعها مركز الأناضول الثقافي بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بدون أن يحدد تاريخ التقاطها تظهر عثمان كافالا في إسطنبول.

حكمت محكمة تركية الإثنين على الناشط عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة. من جانبه يصر كافالا على براءته وقد شدد محاموه في مرافعاتهم على الافتقار إلى الأدلة في حقه وتسييس المحاكمة من جانب السلطات التركية.

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أصدر القضاء في إسطنبول الإثنين حكما على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية تخفيض العقوبة، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

من جانبه نفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

وتجدر الإشارة إلى أنه حكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 عاما، بالسجن 18 عاما بتهمة تقديم الدعم اليه.

ويعتبر كافالا وجها بارزا في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصا بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل مظاهرات مناهضة لها العام 2013.

وركز محامو كافالا في مرافعاتهم الإثنين على الافتقار إلى الأدلة في حقه وتسييس المحاكمة من جانب السلطات التركية.

فرانس24/ أ ف ب

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