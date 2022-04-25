مباشر: بلينكن يؤكد لزيلينسكي عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا "هذا الأسبوع"

على مدار الساعة

قال مسؤولون أمريكيون إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف الأحد، في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية إن الوزيرين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة. تابعوا آخر التطورات على مدار الساعة.

إعلان اقرأ المزيد

9:00 روسيا تعلن أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود

أسقطت روسيا الاثنين طائرتين أوكرانيتين بدون طيار قرب الحدود مع أوكرانيا حيث تشن موسكو هجوما عسكريا منذ شهرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وقال حاكم منطقة كورسك روماين ستارفويت عبر تلغرام إن منظومة "الدفاع المضادة للطائرات أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين اليوم عند الساعة 04:15 صباحا (01:15 ت غ)" في منطقة ريلسك الحدودية مع أوكرانيا، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا ولا أضرار مادية.

8:00 عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا "هذا الأسبوع"

أكد مسؤولون أمريكيون أن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف الأحد، في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزيرَين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع".

7:00 حريق مستودع في بلدة روسية قرب الحدود الأوكرانية

اندلع حريق الاثنين في مستودع كبير للوقود في بلدة روسية قرب الحدود الأوكرانية، حسبما أعلنت السلطات الروسية بدون أن تحدد أسبابه. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن "حريقا اندلع في مستودع الوقود في ترانسنفت بريانسك دروجبا في بريانسك"، البلدة الواقعة على بعد 150 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وتستخدم كقاعدة لوجستية للهجوم العسكري لموسكو في هذا البلد، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك