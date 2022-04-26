مباشر: الولايات المتحدة تنظم محادثات في ألمانيا بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف تسليح أوكرانيا

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موظف في خدمة الطوارئ الأوكرانية يسير إلى جانب بقايا صواريخ، خاركيف 25 نيسان/ أبريل 2022.

يجتمع أكثر من 40 بلدا في ألمانيا الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة للعمل على تعزيز الإمكانيات العسكرية لأوكرانيا. وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن بإمكان أوكرانيا تحقيق "الانتصار" على روسيا في حال توفرت لها الوسائل. تابعوا تغطية الأحداث الأوكرانية على مدار الساعة.

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6:00 مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت نيران على قرية روسية

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق التراسل تيليغرام، إن قرية جولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية صباح الثلاثاء، مما أسفر عن تدمير عدة مبان، . وكان غلادكوف قال قبل ذلك بساعات إن شخصين على الأقل أصيبا في هجوم على قرية أخرى بالمنطقة.

5:30 أمريكا تنظم محادثات دفاعية بشأن أوكرانيا في ألمانيا

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستنظم اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة الثلاثاء لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا تتركز على تسليح كييف كي تتمكن من التصدي لهجوم روسي في الشرق.

ويعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف، تعهد فيها بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

3:30 روسيا تحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة عقب زيارة أوستن وبلينكن إلى كييف

حذرت روسيا الاثنين من خطر أن يؤدي تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهمة كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين خلال زيارتهما كييف بإمكان صد أوكرانيا للغزو الروسي.

روسيا تحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة عقب زيارة أوستن وبلينكن الى كييف 01:32

01:00 موسكو تؤكد أن الأسلحة الغربية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة أذيعت الاثنين إن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي "في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا" وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافا مشروعة.

فرانس24

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