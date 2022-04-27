مباشر: سماع انفجارات في منطقة بيلغورود الروسية.. وبلدية كييف تُسقط تمثالا يرمز للصداقة الروسية الأوكرانية

على مدار الساعة

© أ ف ب

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بمدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة. وقد أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الثلاثاء تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا بالمدينة، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

7:30 سماع انفجارات في بيلغورود الروسية واندلاع حريق بمخزن ذخيرة قريب

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بمدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة. وقال غلادكوف إن الحريق الذي اندلع في منشأة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

تقع منطقة بيلغورود على الحدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركيف في أوكرانيا، والتي تشهد جميعها قتالا عنيفا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

2:00 كييف تسقط تمثالا من الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الثلاثاء تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا بالمدينة، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

يصور التمثال عاملين أحدهما أوكراني والآخر روسي فوق قاعدة حجرية، ويرفعان سويا وسام الصداقة السوفياتي. وكان التمثال موضوعا تحت نصب "قوس الصداقة بين الشعوب" الذي أقيم في 1982 للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد السوفياتي.

وقال رئيس بلدية كييف: "هذا التمثال... يرمز للصداقة بين الأمتين الأوكرانية والروسية.. نرى الآن كيف حال هذه ‬'الصداقة‭'‬.. تدمير مدن أوكرانية وتدمير حياة أوكرانيين وقتل عشرات الآلاف من المسالمين. لدي قناعة بأن لمثل هذا التمثال معنى آخر تماما الآن".

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك