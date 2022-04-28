الرئاسة التركية تؤكد أن أردوغان وبوتين ناقشا تبادل الأسيرين الروسي والأمريكي

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتصافحان خلال مؤتمر صحفي عقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، روسيا في 5 مارس/ آذار 2020.

في إطار مساعي أنقرة للعب دور دبلوماسي في خضم الحرب في أوكرانيا، أعلنت الرئاسة التركية في بيان الخميس أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تطرقا لمسألة تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن والتي أضفت لعملية تبادل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو مقابل الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد.

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كشفت الرئاسة التركية الخميس أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا عملية تبادل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو مقابل الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد خلال مكالمة هاتفية الخميس.

ويذكر أن الأربعاء أجرت روسيا والولايات المتحدة عملية التبادل في أنقرة في ظل توتر العلاقات الثنائية إلى أقصى حد منذ عقود بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وتضمن بيان للرئاسة التركية أن بوتين شكر وكالة المخابرات التركية على تعاونها وإشرافها على التبادل. وتابعت أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي أن العملية مؤشر على الأهمية التي توليها تركيا لعملية السلام وجهود الوساطة التي تبذلها بين موسكو وكييف.

ولفت مكتب أردوغان إلى أن أنقرة كررت أيضا رغبتها في مواصلة الزخم الذي تحقق في المحادثات الأوكرانية الروسية في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.

فرانس24/ رويترز

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