السجن ثمانية أعوام لجنرال سابق مسلم في البوسنة على خلفية جرائم ارتكبت خلال حرب التسعينات

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أحد أفراد حرس الشرف البوسني قبل مراسم أقيمت في ثكنة راجلوفاتش بالقرب من العاصمة سراييفو ، البوسنة ، 10 ديسمبر 2021.

أصدرت محكمة في سراييفو الخميس، حكما قضائيا غير قابل للاستئناف بالسجن ثمانية أعوام، على شكيب مهمولجين الجنرال السابق، في القوات المسلمة في البوسنة. ويأتي الحكم على خلفية مشاركته في عملية إعدام أكثر من خمسين صربيا من أسرى الحرب في منطقة فوزوكا وزافيدوفيشي في شمال شرق البلاد في تسعينات القرن الفائت.

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أصدر حكم قضائي على جنرال سابق في القوات المسلمة في البوسنة الخميس بالسجن ثمانية أعوام لجرائم حرب ارتكبها مقاتلون أجانب خلال النزاع في تسعينات القرن الفائت.

ولوحق شكيب مهمولجين (69 عاما) في هذا الملف بوصفه مسؤولا مشاركا على خلفية إعدام أكثر من خمسين صربيا من أسرى الحرب في منطقة فوزوكا وزافيدوفيشي في شمال شرق البلاد. وفي كانون الثاني/يناير 2021 حكم عليه ابتدائيا بالسجن عشرة أعوام. والحكم الصادر الخميس غير قابل للاستئناف.

وكان مهمولجين يومها قائد الفرقة الثالثة في الجيش الحكومي البوسني المؤلف خصوصا من بوسنيين مسلمين.

ووحدة "المجاهد" المسؤولة عن تلك الجرائم والتابعة لفرقته كانت تضم مئات المقاتلين، وخصوصا أجانب، وفدوا من دول أفريقية ومن الشرق الأوسط وبعض الدول الغربية للانضمام إلى قوات مسلمي البوسنة.

ودانته محكمة استئناف في ساراييفو بتهم ارتكاب "جرائم حرب في حق جرحى ومرضى" و"أسرى حرب"، لافتة إلى أنه "أخفق في الحؤول" دون ارتكاب هذه الجرائم إضافة إلى "علمه" بأن عناصر في هذه الوحدة كانوا يستعدون لارتكاب جرائم.

وقالت النيابة إن هذه التجاوزات ارتكبت بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 1995 في غمرة هجومين شنتهما القوات البوسنية، وخصوصا بعد اعتقال 63 جنديا في قوات صرب البوسنة وثلاثة مدنيين في 11 أيلول/سبتمبر 1995.

ومعظم المقاتلين الإسلاميين الذين انضموا إلى وحدة "المجاهد" غادروا البلاد بعد الحرب بعد ضغط مارسته الولايات المتحدة التي استضافت نهاية 1995 مفاوضات أدت إلى اتفاق دايتون للسلام.

فرانس24/ أ ف ب

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