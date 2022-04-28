مباشر: غوتيريس يدعو موسكو إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس، الذي يقوم بزيارته إلى ضواحي بوتشا وإيربين وبوروديانكا قرب العاصمة الأوكرانية كييف شهدت انتهاكات نسبها الأوكرانيون إلى الجيش الروسي، موسكو إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. من جانبه، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك أن "من حق" أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية ملمحا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

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12:30 انتشال نحو 1150 جثة من منطقة كييف منذ بدء الحرب

قالت الشرطة الأوكرانية إنه تم العثور على 1150 جثة لمدنيين في منطقة كييف منذ أن بدأت روسيا الغزو، وإن ما بين 50 و70 بالمئة منها بها جروح إصابات طلقات نارية من أسلحة خفيفة.

وأضاف قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف في تسجيل مصور على تويتر أن أغلب الجثث تم العثور عليها في بلدة بوتشا التي وجدت بها مئات الجثث منذ انسحاب القوات الروسية.

وتقول أوكرانيا إن المدنيين القتلى في بوتشا لقوا حتفهم على يد القوات الروسية خلال احتلالها المنطقة. ولم يتسن لرويترز التأكد من عدد القتلى في البلدة ولا ملابسات مقتلهم.

12:00 عاجل: مستشار الرئاسة الأوكرانية يقول إنه "من حق" كييف ضرب أهداف عسكرية روسية

أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك أن "من حق" أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية ملمحا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

وأوضح بودولياك في تغريدة "روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين. وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس. العالم يعترف بهذا الحق".

10:30 غوتيريس يدعو موسكو إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس موسكو إلى "قبول التعاون" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في اوكرانيا.

وقال خلال زيارته الى بوتشا في ضاحية كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجازر في حق مدنيين خلال احتلالهم المدينة في آذار/مارس، "حين نرى هذا الموقع الرهيب، أرى كم هو من المهم اجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات" مضيفا "أدعو روسيا الى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

10:15 روسيا تقول إنها دمرت مخزنين للأسلحة في أوكرانيا ليلا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها قصفت أربعة أهداف عسكرية أوكرانية خلال الليل ودمرت مخزنين للصواريخ والذخيرة قرب منطقتي بارفينكوف وإيفانيفكا في شرق البلاد.

وأضافت أن القوات الروسية أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز سو-24 قرب لوغانسك.

9:30 وصول أنطونيو غوتيريس إلى بوروديانكا في ضاحية كييف

اعتبر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس عند وصوله إلى بوروديانكا في ضواحي كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال احتلالهم المنطقة في آذار/مارس، أن "الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية".

وقال غوتيريس الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، أمام المباني المدمرة "أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب عبثية في القرن الحادي والعشرين، أي حرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين".

7:30 بريطانيا تقول إن الأسطول الروسي بالبحر الأسود ما زال قادرا على ضرب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الأسطول الروسي في البحر الأسود ما زال قادرا على ضرب أهداف أوكرانية وساحلية، بالرغم من خسارته سفينة الإنزال ساراتوف والطراد موسكفا.

وقالت الوزارة على تويتر إن حوالي 20 قطعة تابعة للبحرية الروسية، تشمل غواصات، موجودة في منطقة عمليات البحر الأسود.

وأضافت في نشرتها الدورية: "مضيق البوسفور لا يزال مغلقا أمام جميع السفن الحربية غير التركية مما يجعل روسيا غير قادرة على استبدال الطراد موسكفا الذي خسرته في البحر الأسود".

7:00 غوتيريس يزور بوتشا وإيربين حيث اتهامات بوقوع جرائم حرب

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس ضواحي كييف بوتشا وإيربين وبوروديانكا، التي شهدت انتهاكات نسبها الأوكرانيون إلى الجيش الروسي الذي يواصل هجومه في شرق وجنوب أوكرانيا.

وصل غوتيريس إلى أوكرانيا قادما من موسكو حيث ناشد فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن". كما قال إنه "قلق من التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة"، مؤكدا أنها "تتطلب تحقيقا مستقلا".

وتتهم كييف القوات الروسية بارتكاب مجازر بعد اكتشاف جثث عشرات الأشخاص بملابس مدنية في تلك المناطق التي احتلها الجيش الروسي ثم تخلى عنها.

وفي الثاني من نيسان/أبريل اكتشف صحافيون مشاهد مروعة في بوتشا في شارع مليء بالجثث. ووثقت الأمم المتحدة بعد مهمة في المدينة "القتل بما في ذلك إعدام بعض المدنيين بإجراءات موجزة".

تصعيد بين بريطانيا وروسيا بشأن أوكرانيا 01:50

والأربعاء، تبنى نواب كنديون مذكرة تدين "أعمال الإبادة الجماعية الروسية ضد الشعب الأوكراني"، مؤكدين أن هناك "أدلة واضحة وكثيرة على جرائم حرب منهجية وجسيمة وجرائم ضد الإنسانية".

1:00 القوات الروسية تفرق مسيرة مؤيدة لأوكرانيا في مدينة خيرسون المحتلة

قال المدعي العام الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة مؤيدة لأوكرانيا في مدينة خيرسون المحتلة الأربعاء بينما شددت موسكو قبضتها على المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وتقول السلطات المحلية إن روسيا عينت رئيس بلدية خاصا بها لخيرسون الثلاثاء بعد أن استولت قواتها على مقر الإدارة في العاصمة الإقليمية التي تعد أول مركز حضري كبير تستولي عليه بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ونظم سكان مسيرات متفرقة مناهضة للاحتلال في خيرسون وتجمعت حشود وسط المدينة مجددا اليوم الأربعاء، وهو الموعد الذي قالت كييف إن روسيا تخطط لإجراء استفتاء فيه لإنشاء منطقة انفصالية مثل تلك الموجودة في شرق أوكرانيا.

فرانس24

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