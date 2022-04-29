ألمانيا تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن الناشط والمعارض عثمان كافالا

وزيرة الخارجية الألمانية في برلين، 22 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قالت الحكومة الألمانية إنها استدعت الجمعة سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد حكمت محكمة تركية الاثنين على كافالا بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة. ويصر كافالا على براءته.

إعلان اقرأ المزيد

استدعت برلين الجمعة سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة.

وقال المصدر: "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة" حيال القضية. وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".

حكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة بالسجن مدى الحياة الاثنين بعد دعوات لإسقاط التتبعات ضده لعدم كفاية الأدلة.

ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك