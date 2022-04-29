غرق أكثر من 3000 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في 2021

أفادت الأمم المتحدة الجمعة بأن أكثر من 3000 مهاجر لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء عبر المتوسط أو المحيط الأطلسي. وللإشارة، تذكر المنظمة أنه "بلغ عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين عام 2020".

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لقي أكثر من 3000 مهاجر حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، وفق حصيلة هي ضعف تلك المسجلة قبل عام، أعلنتها الأمم المتحدة الجمعة.

وبهذا الشأن، قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو للصحافيين في جنيف "من بين المجموع المسجل عام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري". وأضافت "بلغ عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين عام 2020".

فرانس24/ أ ف ب

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