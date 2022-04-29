قضية كافالا: ألمانيا تستدعي السفير التركي وأنقرة ترد

صورة وزعها مركز الأناضول الثقافي بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 دون أن يحدد تاريخ التقاطها تظهر عثمان كافالا في إسطنبول صورة موزعة مركز الأناضول الثقافي/أرشيف.

استدعت أنقرة مساء الجمعة السفير الألماني على أراضيها ردا على قرار مماثل قامت به برلين، حيث قامت باستدعاء سفير تركيا لديها. ويأتي ذلك على خلفية قضية المعارض البارز لأردوغان عثمان كافالا الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة الإثنين في تركيا. وأشارت برلين أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتبنى السلوك نفسه".

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على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قامت برلين الجمعة باستدعاء سفير أنقرة في ألمانيا، الأمر الذي اعتبرته تركيا "تدخلا" قبل أن ترد باستدعاء السفير الألماني لديها لاحقا.

وأفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية: "يمكنني أن أقول لكم إننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة الفدرالية" حيال القضية. مضيفا أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتبنى السلوك نفسه".

ومساء الجمعة، قال مصدر دبلوماسي تركي، لم يشأ كشف هويته، أنه تم بعد الظهر استدعاء السفير الألماني في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية ردا على إجراء برلين. موضحا أنه "تم إبلاغ السفير (يورغن) شولتس أننا ندين استدعاء سفيرنا في برلين إلى وزارة الخارجية في شأن قضية تتصل ببلدنا".

وفي وقت سابق، ندد وزير العدل التركي بكير بوزداغ بما اعتبره "محاولة تدخل" من برلين "في قضية قائمة".

وتابع بوزداغ عبر تويتر: "لا يحق لأي بلد، وهذا ينطبق على ألمانيا، أن يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا". لكنه لم يعلن استدعاء السفير الألماني في أنقرة عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

ويذكر أنه حكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة بالسجن مدى الحياة الإثنين بعد دعوات لإسقاط الملاحقات ضده لعدم كفاية الأدلة.

ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثارت إدانته انتقادات واسعة النطاق، من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، فيما نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

فرانس24/ أ ف ب

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