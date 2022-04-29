مباشر: أوكرانيا تعلن أنه تم "التخطيط لعملية من أجل إجلاء المدنيين" من آزوفستال في ماريوبول الجمعة

الحرب في أوكرانيا

صورة تظهر حجم الدمار الذي أصاب ماريوبول في جنوب أوكرانيا جراء الغارات الروسية، 24 أبريل/نيسان 2022.

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تم التخطيط "لعملية" إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، الجمعة. وبخصوص القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف الخميس، كان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني قال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس وأفراد فريقه "صدموا" بمدى قرب الضربة من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية.

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10:00 مقتل شخص على الأقل في القصف الروسي على كييف خلال زيارة غوتيريس

قالت أوكرانيا إن شخصا قُتل في القصف الروسي الذي استهدف وسط العاصمة كييف في اليوم السابق خلال زيارة كان يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "المسعفون الذين يواصلون البحث وإزالة الأنقاض من مبنى سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي حيث سقط صاروخ يوم أمس، اكتشفوا بقايا شخص قتل" في الغارة.

9:00 أوكرانيا تقول إن عملية إجلاء لمدنيين من آزوفستال في ماريوبول مقررة الجمعة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تم التخطيط "لعملية" إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، الجمعة.

وقالت الرئاسة في بيان "تم التخطيط لعملية من أجل إخراج المدنيين من المصنع اليوم". وبحسب كييف، يتحصن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين، من بينهم عشرات الأطفال، في مجمع آزوفستال الضخم للصلب في ماريوبول، مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة.

واشنطن تؤكد دعمها لأوكرانيا 02:27

7:00 "إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم"

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس وأفراد فريقه "صدموا" بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف الخميس من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الاوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا "بخير".

وصرح سافيانو أبرو المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم"، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي مخلفا ثلاثة جرحى.

روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة 08:07 © فرانس24

1:30 الكونغرس الأمريكي يحيي برنامجا يعود للحرب العالمية الثانية من أجل أوكرانيا

أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة تشريعا سيسهل تصدير العتاد العسكري إلى أوكرانيا، إذ يحيي (قانون الإعارة والتأجير) الذي ساعد في هزيمة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية. وأقر مجلس النواب (قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا لعام 2022) بتأييد 417 صوتا ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع.

وسيُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.

ويعيد الإجراء إحياء برنامج يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية سمح لواشنطن بإعارة أو تأجير عتاد عسكري لحلفائها. وسيساعد حاليا المتضررين من الغزو الروسي مثل بولندا وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا فضلا عن أوكرانيا.

ويأمل أعضاء الكونغرس في أن يؤتي القانون ثماره، كما حدث قبل 80 عاما، عبر السماح للشركات الأمريكية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.

بايدن يسعى للرد على بوتين ومساعدة أوكرانيا على التصدي للجيش الروسي 12:05

1:00 القصف الروسي هدفه "إذلال الأمم المتحدة"

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال زيلينسكي في مقطع مصور عبر تطبيق تلغرام: "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة".

فرانس24

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